Открылся новый медицинский корпус Скандинавского центра здоровья

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В конце октября состоялось открытие нового медицинского корпуса Скандинавского Центра Здоровья — одного из крупнейших медицинских центров на востоке Москвы. Открытие нового корпуса увеличит общую площадь центра до 12 000 кв. метров, а количество амбулаторных посещений до 1700 в день.

На четырех этажах нового корпуса площадью 3 800 кв. м. организован терапевтический комплекс, где размещаются 60 консультативных и диагностических кабинетов по направлениям: стоматология, терапия, неврология, отоларингология, офтальмология, аллергология, кардиология и функциональная диагностика, рентгенология, ультразвуковая и лабораторная диагностика, физиотерапия, МРТ.

Новые площади позволят усилить многие направления работы. Новый корпус оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием, в том числе новым магниторезонансным томографом Canon Vantage Elan 1.5T. На аппарате проводятся исследования головного мозга, суставов, всех отделов позвоночника.

Расширились возможности отделения отоларингологии: кабинет сурдологии оснащен новым клиническим аудиометром для детальной проверки слуха во всем частотном диапазоне.

В отделении кардиологии теперь представлен полный комплекс услуг по функциональной диагностике, включая велоэргометрию, что позволит проводить все виды диагностики сердечно-сосудистой системы. Работают несколько процедурных кабинетов, включая комфортные палаты дневного стационара.

Также в центре оборудована СПА-зона с бассейном и банным комплексом, включающая русскую парную, турецкую баню хаммам, финскую сауну и инфракрасную кабину. Для удобства пациентов организовано две парковки на 52 машиноместа. Скандинавский Центр Здоровья расположен в шести минутах ходьбы от станции метро Авиамоторная по адресу: улица 2-ая Кабельная, дом 2, строение 25, 26, 37.