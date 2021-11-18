Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки «Хухтамаки СНГ»
1 ноября на подмосковном заводе «Хухтамаки СНГ» запустили новую производственную линию по выпуску держателей для стаканов. Завод расположен в городском округе Ивантеевка.
Это предприятие, которое занимается производством упаковочной продукции. Теперь там появилось производство держателей для стаканов. Примерно треть из них собираются экспортировать в Финляндию, Венгрию и Турцию.
Инвестиции в новую производственную линию составили более 200 млн рублей.
Завод в Ивантеевке начал свою работу в 1994 году. За все это время компания инвестировала в Московский регион сумму, эквивалентную более чем 12 млрд рублей.
Читайте также...
- Новая производственная линия по выпуску аппаратов УЗИ запущена в подмосковных Люберцах
- Новая производственная линия открылась на заводе PepsiCo в подмосковной Кашире
- В Московской области открыт новый корпус одного из крупнейших косметических заводов Henkel в мире
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
18.11.2123:01:19