Новая линия запущена на подмосковном заводе упаковки «Хухтамаки СНГ»

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1 ноября на подмосковном заводе «Хухтамаки СНГ» запустили новую производственную линию по выпуску держателей для стаканов. Завод расположен в городском округе Ивантеевка.

Это предприятие, которое занимается производством упаковочной продукции. Теперь там появилось производство держателей для стаканов. Примерно треть из них собираются экспортировать в Финляндию, Венгрию и Турцию.

Инвестиции в новую производственную линию составили более 200 млн рублей.

Завод в Ивантеевке начал свою работу в 1994 году. За все это время компания инвестировала в Московский регион сумму, эквивалентную более чем 12 млрд рублей.