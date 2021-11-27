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Транспорт и логистика

В Самарской области получили 20 машин скорой помощи

Двадцать новых автомобилей скорой помощи получили больницы Самарской области, передает ОТР. Большая часть машин отправится в районы.

 © aif-s3.aif.ru

Салоны автомобилей на базе «Газели NEXT» спроектированы таким образом, чтобы внутри было удобно и пациентам, и врачам. В машинах установлены аппараты для реанимации, а также приборы для ингаляции. В комплект входит и фельдшерская сумка с полным набором инструментов и медикаментов, а также другие устройства для оказания экстренной помощи.
Источник: https://otr-online.ru/news/v-samare...mashin-skoroy-pomoshchi-185932.html

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Самарской области, автомобилей скорой помощи
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