В Самарской области получили 20 машин скорой помощи

Двадцать новых автомобилей скорой помощи получили больницы Самарской области, передает ОТР. Большая часть машин отправится в районы.

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Салоны автомобилей на базе «Газели NEXT» спроектированы таким образом, чтобы внутри было удобно и пациентам, и врачам. В машинах установлены аппараты для реанимации, а также приборы для ингаляции. В комплект входит и фельдшерская сумка с полным набором инструментов и медикаментов, а также другие устройства для оказания экстренной помощи.