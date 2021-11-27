30 новых машин скорой помощи поступило в малые города и сельские поселения Нижегородской области

30 новых машин скорой медицинской помощи. За последние несколько лет нам уже поступило более 160 новых автомобилей. Большинство автомобилей — 21 — это «ГАЗель NEXT» и «Соболь 4×4» производства Горьковского автомобильного завода.

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Автомобили поступят в центральные районные больницы, городских и муниципальных округов Нижегородской области (Арзамасскую, Богородскую, Большеболдинскую, Большемурашкинскую, Бутурлинскую, Вадскую, Варнавинскую, Вачскую, Ветлужскую, Володарскую, Воскресенскую, Дальнеконстантиновскую, Дивеевскую, Уразовскую, Ковернинскую, Краснобаковскую, Лукояновскую, Лысковскую, Первомайскую, Пильнинскую, Починковскую, Семеновскую, Сергачскую, Сеченовскую, Спасскую, Тонкинскую, Уренскую, Чкаловскую и Шахунскую).