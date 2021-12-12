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ПАО АК «Алроса» начала вскрышные работы на новой кимберлитовой трубке Майская в Республике Саха (Якутия), сообщает компания.

Перерабатывать руду «Алроса» будет на фабрике N16 Нюрбинского ГОКа. Первые алмазы с месторождения ожидаются в 2025 году. После выхода на проектную мощность добычи 300 тысяч тонн руды ежегодное производство ожидается около 1 млн карат алмазов (200 кг). Капитальные затраты оцениваются в 5,6 млрд рублей.

«В Якутии, как и в мире в целом, фактически не осталось выходящих на поверхность коренных месторождений алмазов. На подготовку к добыче уйдет несколько лет, — отметил директор Мирнинско-Нюрбинского ГОКа Алексей Коваленко. — В то же время, трубка находится в непосредственной близости от фабрики и действующих карьеров, что упрощает и удешевляет вовлечение ее в отработку. Это один из проектов, который позволит компании к 2025-2026 годам выйти на добычу 35-36 млн карат (7 тонн).

Трубка Майская, открытая в 2006 году, расположена на территории Накынского рудного поля, в 3 км юго-западнее трубки Ботуобинская в Нюрбинском районе Якутии, примерно в 300 км от г. Мирного, неподалеку от действующих карьеров и обогатительной фабрики N16. Суммарные ресурсы месторождения в соответствии с международными стандартами JORC составляют 12,7 млн карат (2,5 тонн).

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на её долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Компания ожидает по итогам 2021 года добыть 32,5 млн карат алмазов (6,5 тонн).