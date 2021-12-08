В Вологодской области открыли новый завод по производству фанеры

© sun9-27.userapi.com

8 декабря первую продукцию выпустили на заводе АО «Березник».

Фанерный завод расположен на территории индустриального парка «Сокол». Это первый резидент Сокольской промышленной площадки.

Объём инвестиций составил более 1 млрд рублей. На территории завода оборудовали производственные цеха, построили паровую котельную, установили линию по производству фанеры.

Первая очередь нового завода будет выпускать 44 тысяч кубических метров фанеры. На предприятии уже работает 100 человек. Всего на предприятии планируется создать до 300 рабочих мест.

Завод — экологичное, практически безотходное производство. Паровая котельная топится корой и опилками.

© sun9-9.userapi.com

© sun9-76.userapi.com

© sun9-62.userapi.com

Рынки сбыта продукции определены. Ее планируется поставлять на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока.