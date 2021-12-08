«Нео-Пак» запустил четвертую производственную линию в Новосибирской области

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Технологическая линия запущена в рамках реализации инвестиционного проекта «Запуск современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов» общей стоимостью 505 млн руб. Целевой займ на приобретение линии компания «Нео-Пак» получила от Фонда развития промышленности Российской Федерации.

Технологическая линия по выпуску полимерной упаковки состоит из трёхслойной экструзионной выдувной линии, флексопечатной машины SOMA OPTIMA2, ламинатора LAMIFLEX и продольной бобинорезки.

Реализация проекта позволяет увеличить долю рынка по гибкой упаковке в Сибирском федеральном округе, Урале и странах ближнего Зарубежья (Казахстан, Узбекистан и др.), по пакетам — по всей Российской Федерации и СНГ и увеличить мощности завода на 40% до 1000 тонн в месяц.

С запуском линии будет создано 46 рабочих мест.