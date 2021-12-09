«Газпром нефть» запустила арктический подводный газопровод «Газ Ямала»

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«Газпром нефть» запустила подводный арктический газопровод, который соединил производственные объекты полуострова Ямал с газотранспортной магистралью Ямбург — Тула. Уникальный по сложности строительства и технологическим решениям газопровод обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую систему газоснабжения России. Инвестиции компании в проект превышают 150 млрд рублей. Запуск газопровода открывает возможности для формирования масштабного нефтегазового кластера на юге полуострова Ямал.

© gazprom-neft.ru

Подводный арктический газопровод мощностью 20 млрд м³ в год — один из ключевых элементов масштабного инвестиционного проекта «Газ Ямала», направленного на эффективное использование всех видов и категорий запасов Новопортовского месторождения и комплексное развитие ресурсной базы южной части арктического полуострова. Также в рамках проекта строится газоперерабатывающий завод, который обеспечит переработку конденсата, природного и попутного газа.

© gazprom-neft.ru

Проект «Газ Ямала» открывает возможности для разработки новых месторождений на юге полуострова Ямал и объединяет их в новый перспективный кластер с потенциалом ежегодной добычи до 10 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа. Инфраструктура проекта обеспечит сохранение полезного использования попутного нефтяного газа на уровне 95%.

© gazprom-neft.ru

Высокие экологические стандарты новой газотранспортной инфраструктуры учитывают климатические особенности региона. Современные технологии, использованные при строительстве газопровода, гарантируют его надежную и безопасную для окружающей среды эксплуатацию. Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря — Обскую губу, проложен на глубине 5 м ниже уровня дна, что защищает биосферу от шума, вибраций и электромагнитного излучения. Особая конструкция трубы позволяет избежать оттаивания вечной мерзлоты, а подземное расположение и последующая рекультивация земель сохранят традиционный уклад жизни коренных жителей. В ходе реализации проекта будет газифицировано село Новый порт.

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