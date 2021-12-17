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На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Московской области открылся завод сиропов компании «Монин»

 © cdni.rt.com

Сладкие сиропы французской фирмы «Монин» начнут производить на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Московской области. Завод станет для компании «Монин» первым в России. Компания займется производством сиропов и фруктовых пюре.

«Как и любое современное пищевое производство, это производство находится в высокой степени автоматизации. Здесь рабочих мест нужно не так много, чуть больше 50 человек. Когда находишься рядом с линией, которая занимается упаковкой, разливом, мы видим, что все происходит автоматически, вмешательства человеческих рук не требуется», — отметили чиновники на церемонии.

 © d.radikal.ru

Кондитер Дидар Янар рассказала, что некоторые виды сиропов могут положительно влиять на здоровье человека. Так, кленовый сироп является источником марганца и антиоксидантов.

Источник текста и фото: https://riafan....kovskoi-oblasti

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/939515-region-zavod-otkrytie

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Московская область, иностранные инвестиции, пищевая промышленность
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