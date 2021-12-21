Атомные крейсеры «Князь Олег» и «Новосибирск» приняты в состав ВМФ России

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Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России.На субмаринах подняли военно-морские флаги, церемонии прошли в Северодвинске.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение — твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения — стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 — ведется на Севмаше.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная — 16 узлов. Предельная глубина погружения — 600 метров, автономность плавания — 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

"Оникс" - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

«Князь Олег» и «Новосибирск» стали 135-ой и 136-ой атомными подводными лодками, построенными на стапелях Севмаша. «Промышленность набрала обороты и окончательно вышла на ритмичный темп работ, — подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. — Кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь собрана и нацелена на результат. Мы вышли на новый уровень строительства современных АПЛ. И „Князь Олег“, и „Новосибирск“ успешно прошли все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. Корабли проверены во всех режимах. Конструкторские бюро „Малахит“ и „Рубин“ спроектировали отличные атомные подводные ракетоносцы, которые ставят наш флот на ступень выше. Они кардинально отличаются от АПЛ предыдущего поколения и даже от крейсеров проектов „Ясень“ и „Борей“. Это боевые машины, которые оснащены по последнему слову техники. Сегодня с уверенностью можно сказать, что АПЛ „Князь Олег“ и „Новосибирск“ достойно продолжат линейку кораблей серии, укрепят боеспособность нашей страны и будут успешно выполнять задачи в любой точке Мирового океана».

Михаил Будниченко выразил благодарность за ударную работу корабелам Севмаша, специалистам конструкторских бюро «Рубин» и «Малахит», Военного представительства 1059, Беломорской военно-морской базы, многочисленных контрагентских организаций.