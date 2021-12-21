В Йошкар-Оле открыли новый детский сад, восьмой с 2017 года

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Учреждение построили в одном из новых микрорайонов города. Это уже восьмой детский сад в Йошкар-Оле и пятнадцатый в республике с 2017 года.

Кроме того, уже на следующей неделе откроют новый перинатальный центр. Как уточнил мэр марийской столицы, за четыре года всего появилось в городе 2 тысячи 300 мест в дошкольных учреждениях.

Очереди в детские сады теперь ликвидированы полностью. Четыре года назад у нас было почти две тысячи трехлетних детей, которые не могли попасть в детский сад. Теперь не придется родителям везти ребенка из одного конца города в другой, — пояснил мэр.

Это первый детский сад в Йошкар-Оле, где дети уже с трех лет будут обучаться основам программирования. Сначала дети будут собирать модели пошагово по схемам, а затем уже самостоятельно. После сборки они смогут самостоятельно написать на ноутбуке программу и подключать роботов к ним. Всего роботы смогут выполнять 16 движений — от ходьбы до подъема вещей.