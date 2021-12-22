АО «Плакарт» разработало износостойкое покрытие для авиадвигателей новых российских самолетов
Специалисты портфельной компании Группы «РОСНАНО» разработали износостойкое покрытие для торцов пера лопаток компрессора двигателяПД-35 —проекта российского двигателя сверхбольшой тяги.
Компания выполнила работы менее чем за 5 месяцев.
В дальнейшем новое покрытие планируется использовать на перспективных широкофюзеляжных самолетах — дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных, в том числе на российско-китайском авиалайнере CR929.
Создание нового авиадвигателяПД-35реализуется в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности». В его основе — прорывные технологии, инновационные решения и новые материалы. В рамках поддержки реализации ключевого проекта в сфере отечественного гражданского авиастроения Правительство выделило свыше 44,6 млрд рублей.
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