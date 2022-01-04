В Сербию поставлены противотанковые системы «Корнет»

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В Сербию поставлены противотанковые ракетные комплексы «Корнет».

72-й батальон специальных операций Вооружённых сил Сербии в г. Панчево получил российские комплексы «Корнет».

Военные доложили Президенту Сербии, что новое оружие получено подразделением, изучено и освоено. На вопрос Вучича, почему «Корнеты» лучше конкурентов, офицер бригады пояснил, что «Корнеты» имеют в четыре раза большую дальность стрельбы и в три раза большую пробивную способность.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортёров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолёта Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолёта Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».