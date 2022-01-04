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Экспорт

В Сербию поставлены противотанковые системы «Корнет»

 © loverust.ru

В Сербию поставлены противотанковые ракетные комплексы «Корнет».

72-й батальон специальных операций Вооружённых сил Сербии в г. Панчево получил российские комплексы «Корнет».

Военные доложили Президенту Сербии, что новое оружие получено подразделением, изучено и освоено. На вопрос Вучича, почему «Корнеты» лучше конкурентов, офицер бригады пояснил, что «Корнеты» имеют в четыре раза большую дальность стрельбы и в три раза большую пробивную способность.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортёров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолёта Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолёта Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-pan...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

экспорт, Сербия, ПТРК "Корнет"
  • Нет аватара nabludatel71
    04.01.2222:32:03

    Если это тоже военно-техническая помощь, как примеры 2018-20 гг., или другая подобная форма, то формально это не «Экспорт», а «Российские проекты за рубежом» или какой-нибудь армейский блог.

    #1245636
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.01.2222:49:31

      Ваши сомнения понятны, но в данном случае это экспорт.

      По ссылке: Заголовок статьи: «Вучич осмотрел ПТРК „Корнет“, закупленные в России».

      Источник — агентство «ТАСС». Это отнюдь не «avia.pro»    

      Отредактировано: Сергей Котенко~22:52 04.01.22
      #1245639
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