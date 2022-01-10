В Коммунарке завершили строительство амбулаторно-поликлинического корпуса

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В рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке возвели амбулаторно-поликлинический корпус.

В Коммунарке сегодня открывается новый амбулаторный корпус. Коммунарская больница, или медицинский центр. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. Будет также построено два корпуса — перинатальный и детская больница, и останется на 2023 год спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии.

Строительство семиэтажного (с подземным этажом) здания амбулаторно-поликлинического корпуса площадью 8,5 тысячи квадратных метров завершили в декабре 2021 года.

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Новый корпус станет первым специализированным амбулаторным центром на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы с консультативно-диагностическим отделением (первый и второй этажи), эндоскопическим центром (третий и четвертый этажи), центром амбулаторной онкологической помощи (пятый этаж), отделением гемодиализа (шестой этаж) и дневным стационаром для проведения химиотерапии (седьмой этаж).

«Здесь будет оказываться абсолютно разнонаправленная амбулаторная помощь. Мы сейчас находимся в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В этом же корпусе есть шесть мест для проведения гемодиализа у больных с почечной недостаточностью, высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по всем трем направлениям: хирургии, нейрохирургии и травматологии — это есть в планах после выхода из ковида», — рассказал главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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В корпусе, рассчитанном на 500 посещений в смену, специализированную медицинскую помощь будут получать сотни тысяч москвичей — жители не только ТиНАО, но и Юго-Западного и Западного административных округов. При необходимости сюда будут направлять профильных пациентов из других округов.

На первом этаже разместят кабинеты забора анализов и бактериологическую лабораторию, а также кабинет оформления документов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На втором этаже в консультативно-диагностическом отделении прием будут вести врачи-специалисты — терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, ортопед-травматолог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог, уролог-андролог и акушер-гинеколог.

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На третьем и четвертом этажах будет работать эндоскопический центр с оборудованием экспертного класса, дающим возможность проводить исследования (гастроскопию, колоноскопию) с высокой точностью. Это позволит обеспечить раннее выявление злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, а также динамическое наблюдение пациентов с онкозаболеваниями.

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Для пациентов оборудованы палаты пробуждения и отдыха после эндоскопических процедур, оснащенные медицинскими консолями (комплексные установки для оперативной подачи сжатых медицинских газов и электропитания к койкам).

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© mos.ru

На пятом этаже откроют отделение центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40, также там разместятся кабинеты врачей-специалистов — онкогинеколога, онкоуролога, онкомаммолога, химиотерапевта, гематолога и психолога. В состав отделения войдут кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Будет работать аптечный пункт (льготное лекарственное обеспечение).

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На шестом этаже будет находиться отделение гемодиализа, включающее кабинет первичного приема, диализный зал на шесть коек с постом медсестры, процедурную для проведения перитонеального диализа, лабораторию срочных анализов, а также зону комфортного ожидания приема, помещения для переодевания и хранения вещей, комнату для отдыха амбулаторных пациентов.

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Помещения для химиотерапии и диализа оснащены удобными креслами для пациентов и инфузионными комплектами (используются для внутривенного введения различных растворов) для проведения терапии, включающими инфузомат и перфузор — устройства, позволяющие отмерить и ввести пациенту точную дозировку лекарственного препарата.

На последнем, седьмом этаже оборудуют дневной стационар на 24 койки для проведения химиотерапии, малую операционную и две палаты послеоперационного пребывания (одна из них для маломобильных граждан), процедурные, кабинеты врачей и младшего медицинского персонала, а также вспомогательные и санитарные помещения.

© mos.ru

Понятная система навигации позволит пациентам легко ориентироваться, а уютные зоны ожидания создадут комфортную атмосферу и сделают пребывание в новом корпусе максимально удобным.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Для оснащения амбулаторно-поликлинического корпуса закуплена новейшая медицинская техника, в том числе два гастроскопа, два видеогастроскопа, два двухканальных тромбоэластографа, два ректоскопа (смотровой и диагностический), девять электрокардиографов, шестиканальный реограф, устройство пневмомассажа прерывистой компрессии, видеоколоноскоп, эхосинускоп, маммограф с биопсийной установкой, семь диализных аппаратов, из которых один резервный, стоматологическая установка с дентальным рентгеновским аппаратом.

© mos.ru

В здании установлены компьютеры, подключенные к единой цифровой платформе здравоохранения (ЕМИАС), системы вызова персонала, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, противопожарная сигнализация.

© mos.ru

© mos.ru

В новом корпусе будут работать 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 других сотрудников.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru