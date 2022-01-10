В Москве на линию вышел 1000-й электробус

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В рамках четвёртого контракта «КАМАЗ» поставил в адрес «Мосгортранса» 350 электробусов КАМАЗ-6282. По словам генерального директора «КАМАЗа» Сергея Когогина, в 2022 году компания планирует увеличить поставку электробусов — до 450 единиц. «Предварительно на 2022 год „КАМАЗ“ заложил в бизнес-план производство 450 электробусов, с прицелом только на Москву.

Тендер ещё не объявлен, но исходя из прогнозов мы уже понимаем, какие могут быть объёмы. К тому же, мы видим заинтересованность различных регионов», — пояснил Сергей Когогин. Так, высокий интерес к камазовским электробусам проявляют Казань, Белгород, Сочи, Сахалин, Санкт-Петербург, некоторые из этих городов уже успели в тестовом режиме опробовать новый вид транспорта на городских маршрутах. «Тестовая эксплуатация даёт очень позитивную реакцию населения, — сообщил Сергей Когогин. — В Казани мы с президентом Татарстана беседовали с пассажирами в автобусе. Дело было будним днём, пассажирами в основном были пенсионеры, и от них мы услышали только хорошее».

При этом руководитель подчеркнул важность выхода на испытательный этап авто- и электробуса особо большой вместимости, длиной 18 метров. «Москва ждёт именно этого электробуса и мы надеемся представить его для тестовой эксплуатации уже в феврале с тем, чтобы в следующих тендерах эта техника уже была отражена», — поделился планами Сергей Когогин. По его словам, электробусы малой вместимости «КАМАЗу» экономически неинтересны, а не особо, но большие — те, что уже стали привычными для Москвы, должны перейти в режим экспансии, но пока стоит вопрос цены, доступной столице, но не другим городам.

В 2022 году «КАМАЗу» предстоит, исходя из ограничений реализации, обусловленных ценой электробуса, сформировать несколько проектов дальнейшего развития этого направления. По словам Сергея Когогина, сегодня электробусами интересуется арабский мир, и первым шагом в 2022 году станет серия тестов электробуса за рубежом.