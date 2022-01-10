«Чайка» — первое в России пассажирское судно на СПГ
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/z-2m_OZEGJ0
В начале октября 2021 года в рамках Петербургского международного газового форума Зеленодольский завод имени А.М. Горького передал заказчику, компании «Газпром СПГ технология», инновационный теплоход на СПГ «Чайка» проекта 03622.
Команда «Медиапалубы» перед сдачей судна побывала на борту «Чайки», побеседовала со знаменитым волжским капитаном Романом Лизалиным и специалистами из компаний-поставщиков оборудования. Об истории реализации и перспективах этого проекта в нашем новом видео.
Источник: https://paluba.media/
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