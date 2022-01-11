Новости здравоохранения

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В поселке железнодорожной станции Высокая Гора в Татарстане открылась новая поликлиника ГАУЗ «Высокогорская районная больница»

Поликлиника была построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это новое трехэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Затраты на строительство составили 334 млн рублей.

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

В новой поликлинике есть все для оказания высококвалифицированной помощи пациентам: терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Все это новейшие стандарты оказания первичной помощи, внедренные в России. Немаловажно, что новую поликлинику удалось построить в кратчайшие сроки: работы стартовали в апреле нынешнего года, а уже в декабре учреждение готово к приему первых пациентов.

© tatar-inform.ru

В новой поликлинике есть комфортные рабочие места для медперсонала и удобные пространства для посетителей. Учреждение оснащено современными моделями КТ, рентгенаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием. Поликлинике предоставлено 17 машин.

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru © tatar-inform.ru

Отметим, что новая поликлиника будет обслуживать более 52 тыс. человек из 124 населенных пунктов. В учреждении работают 61 врач и 68 сотрудников среднего медперсонала.

Также по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в январе, в республике было построено 12 объектов, среди них три поликлиники, две врачебные амбулатории и семь фельдшерско-акушерских пунктов.

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Детскую поликлинику в Шарье Костромской области открыли после масштабного ремонта

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Масштабное обновление, которого в детской поликлинике Шарьи не было 40 лет — с момента постройки. В здании полностью заменили электрику. Поставили пластиковые двери и окна. Привели в порядок обветшавшие полы, покрасили стены. Установили новую мебель — для взрослых и детей, ожидающих приема. Здесь его ведут 5 педиатров и врачи узких специальностей. Современный вид и все необходимое оборудование — и у регистратуры. В шарьинской поликлинике внедрены бережливые технологии.

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© gtrk-kostroma.ru

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https://gtrk-kostroma.ru/news/detskuyu-polikliniku-v-share-otkryli-posle-masshtabnogo-remonta/