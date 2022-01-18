В Кировской области открыта новая молочная ферма

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Чуть больше полугода потребовалось, чтобы построить и ввести в эксплуатацию современную ферму ООО «Пригородное» в деревне Поповка Уржумского района. Символический камень в ее основание был заложен 21 апреля 2021 года, а к середине января 2022-го здесь уже разместили племенных коров, которые в ближайшее время начнут давать молоко.

— Комплекс будет состоять из двух дворов по 288 скотомест каждый, их соединит молочный блок. Первый двор полностью готов, мы разместили здесь уже 60 племенных нетелей, скоро начнем получать от них молоко. Укомплектовали и молочный блок фермы, установили танк-охладитель молока, цифровой доильный блок. Обслуживать комплекс будет один оператор. Примем также погонщика. А к концу года, когда сдадим вторую очередь комплекса, штат увеличим на 8 человек, — рассказал директор сельхозпредприятия «Пригородное» Федор Семиглазов.

По его словам, новая ферма станет самой крупной в сельхозпредприятии — это позволит улучшить экономические показатели. В 2021 году продуктивность одной коровы здесь превысила 8200 кг в год, с появлением нового двора «Пригородное» имеет все шансы войти в клуб «девятитысячников». Молоко с ферм агрохолдинга, в которое входит и «Пригородное», закупает крупный столичный молокопереработчик. Также в 2021 году здесь реконструировали и модернизировали родильное отделение на 62 головы и санпропускник для работников комплекса.