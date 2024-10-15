Завод «Маяк» выпускает уникальную компрессорную установку для газонаполнительных станций

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Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников») освоил производство безмасляных компрессорных установок из российских комплектующих для оснащения автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС).

Компрессорные блоки, сжимающие метан без применения масла, сразу позволяют добиться чистоты газа и отказаться от дополнительных механизмов для его очистки после сжатия. В результате использования данного, к слову, запатентованного оборудования получается экологичное газомоторное топливо высокого качества, которое увеличивает мощность и ресурс автомобильного двигателя. При этом сама уникальная установка экономична в обслуживании.

Отметим, что первую АГНКС торжественно открыли в городе Сыктывкаре.

«Ввод в эксплуатацию новой АГНКС состоялся благодаря госпрограмме Российской Федерации „Развитие энергетики“, а также инициативе частного бизнеса, поддержанной правительством Республики Коми. Завод „Маяк“, в свою очередь, эффективно использует потенциал собственных квалифицированных инженерных кадров и свободных производственных мощностей с целью создания безмасляных компрессорных станций», — отмечает генеральный директор ПАО «Кировский завод «Маяк» Виктор Жилкин.

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