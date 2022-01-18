Ростех внедряет промышленный интернет вещей в производство авиакомпонентов

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех внедряет платформу промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK на производственном комплексе Объединенной авиастроительной корпорации в Новосибирской области. Это позволит снизить стоимость обслуживания оборудования на 10%.

Система мониторинга на базе промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника». Она собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, что позволяет контролировать работу и загрузку производственных линий в режиме реального времени — от конкретного рабочего места до всего предприятия.

Датчики, установленные на оборудовании, объединены единой виртуальной сетью для построения централизованной системы мониторинга и управления технологическими процессами. Информация с них выводится в центр управления производством. Оборудование самостоятельно может обмениваться информацией для оптимизации работы системы и обеспечения автономности, включая самодиагностику и самообслуживание. Кроме того, система выявляет отклонения от исполнения управляющей программы в случае ручного воздействия на оборудование.

«Платформа IIoT.ISTOK успешно внедряется на предприятиях Ростеха. Решение контролирует работу оборудования, позволяет проводить сервисные работы, не дожидаясь появления проблем, балансировать загрузку. Как свидетельствует практика, затраты на техническое обслуживание снижаются в среднем на 10%", — прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Неотъемлемая часть платформы — хранилище Data lake. Сбор больших данных и их анализ позволяют выявлять тренды в загрузке оборудования, определять влияние косвенных и долгосрочных факторов и корректировать производственный процесс.