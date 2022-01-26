«Свеза» разработала диэлектрическую фанеру для пассажирского транспорта

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Компания «Свеза», один из лидеров российского ЛПК и крупнейший производитель березовой фанеры в мире, разработала специализированную продукцию, обладающую диэлектрическими свойствами — фанеру SVEZA Dielectric. Эта фанера может применяться в различных сегментах, где требуется прочный и легкий материал, не проводящий электричество. Первые партии уже отгружены с тюменского комбината группы в адрес одного из крупных производителей пассажирского транспорта.

Специалистами компании «Свеза» разработана специализированная фанера, которая изготовлена из 100% березового сырья, но при этом не проводит электрический ток. Таких свойств материала удалось достичь благодаря уникальному лаку с электроизоляционными свойствами, которым покрывается поверхность фанеры марки ФБС-АТ. Инновационный продукт производится на комбинате в Тюмени.

Необходимость наделить фанеру диэлектрическими свойствами была продиктована запросом клиента, который производит городской пассажирский транспорт — электробусы. Новые требования российского технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» обязывают производителей пассажирского транспорта использовать в напольных покрытиях материалы с электроизоляционными свойствами. Это необходимо в связи с усложнением конструкции: например, добавлением подъемных механизмов для маломобильных граждан.

После проведения внутренних испытаний на комбинате «Свезы» тестовая партия диэлектрической фанеры была направлена заказчику для проверки непосредственно при монтаже на транспортном средстве. Материал подтвердил свои свойства и был введен в конструкторскую документацию.

Таким образом, SVEZA Dielectric обладает всеми подтверждающими качество документами, а также сертификатом соответствия для поставок в страны СНГ, и готова к массовому производству.

«Современный городской транспорт становится более экологичным и комфортным. Поэтому и к материалам предъявляются повышенные требования безопасности. Мы считаем, что у диэлектрической фанеры есть огромный потенциал. Область ее применения не ограничена только транспортом, она может быть востребована во всех сегментах, где нужны легкие материалы, не проводящие электричество», — сказала Алена Сергеева, руководитель отраслевой команды «Наземный транспорт» компании «Свеза».