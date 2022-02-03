Коллекции итальянских музеев оцифровывают на российском сканере

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В историческом замке города Удине началась оцифровка фондов. Используя финансирование европейского проекта, городские музеи приобрели современный планетарный сканер ЭларСкан для создания электронной коллекции фотографий, рисунков и гравюр 19-20 веков.

Перевод коллекции в электронный формат имеет большую ценность для итальянских музеев, исследователей и любителей истории. В конце 2021 года партнер ЭЛАР, компания PageNet srl, установила универсальный планетарный сканер ЭларСкан А2-600КС.

«Благодаря европейскому проекту у нас появилась возможность оцифровать большое количество фотографий, собранных в нашей коллекции, художественные альбомы Brisighelli и другие оригиналы большого формата, — рассказала куратор фототеки Сильвия Бьянко (Mrs. Silvia Bianco). — Это чрезвычайно важная коллекция для ученых, исследователей и энтузиастов. ЭларСкан будет также полезен для оцифровки таких материалов, как рисунки и гравюры. Коллекция ценна всем, кто хочет реконструировать историю нашего края, кто хочет понять, как изменились пространства, города, поселки, кто хочет сделать проект реставрации более или менее важного здания или узнать, как изменились обычаи и традиции территории».

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Библиотека фотографий городских музеев Удине (Civici Musei di Udine) ведет свою историю с начала 20 века — с документирования материалов, хранящихся в музейных фондах. В течение более чем века коллекция росла, и к фотографиям были добавлены исторические архивы, которые документируют историю региона Фриули в Италии, рассказывая о традициях и обычаях с 1880-го года до середины 1900-х годов.

© elar.ru

Узнать более подробную информацию о музеях можно на сайте — https://www.civicimuseiudine.it/.

Фотографии предоставлены музеем Civici Musei di Udine.