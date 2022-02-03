ГАЗ продал во Вьетнам сразу сто маршруток

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У «Группы ГАЗ» крупный экспортный успех — сразу сто каркасных автобусов ГАЗель Next Citiline купил частный перевозчик во Вьетнаме. Их будут использовать на междугородних маршрутах на юге страны, для перевозок населения и туристов, сообщила 3 февраля пресс-служба холдинга.

В пользу ГАЗелей выбор сделала фирма Futa Bus Lines. Машины перевозят пассажиров на трех междугородних маршрутах, соединяющих город Далат с населенными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг.

Среди преимуществ ГАЗели Next Citiline назвали небольшой радиус разворота (6,6 м), что позволяет ей легко маневрировать на тесных городских улицах и узком горном серпантине. А большая площадь бокового остекления дает возможность туристам наблюдать за местными красотами.

«Автобус ГАЗель Next Citiline оптимально подходит для маршрутов Вьетнама. Модель получила высокую оценку у местных потребителей еще в 2020 году, когда были закуплены первые 50 экземпляров для работы в столице страны, городе Ханой. А сейчас такие машины вышли на маршруты в южных регионах», — прокомментировала генеральный директор «Группы ГАЗ» во Вьетнаме Наталия Варюхина.

Напомним, в 2020 году «Группа ГАЗ» создала во Вьетнаме дочернюю дистрибьюторскую компанию. На текущий момент в стране действуют 11 дилерских центров (в 2020-м их было 9). В городе Дананг организован центральный склад запасных частей.

© gazgroup.ru

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