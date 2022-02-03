Новая поликника открылась в Реутове Московской области

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В 10-м микрорайоне подмосковного Реутова открылась новая поликлиника. Она рассчитана на 750 посещений в смену. Теперь жителей южной части города ждет качественная и современная медицинская помощь в комфортных условиях.

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Новая поликлиника сделает медицинскую помощь доступнее для южной части города — она будет обслуживать более 35 тысяч человек. В поликлинике установлено современное диагностическое оборудование, в том числе тяжелое — аппараты МРТ и рентгеновский, а также флюорограф и маммограф. Полностью укомплектован штат медицинских специалистов.

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© 360tv.ru

В новом здании клиники обоснуется взрослая поликлиника № 2, а ее здание, в свою очередь, займет детская поликлиника.

В поликлинике открыты лечебно-хирургическое, терапевтическое, консультационно-диагностическое и хирургическое отделения, а также отделение лучевой диагностики. Возможно проведение некоторых операций — для этого оборудованы три операционных. Дневной стационар составляет 25 коек.

© 360tv.ru

Также в клинике установлен аппарат МРТ, на котором могут проходить обследования пациенты весом до 250 килограммов.

© 360tv.ru

© 360tv.ru

© 360tv.ru

© 360tv.ru

«Я поражена размахом новой поликлиники, ведь до этого нам приходилось ходить в медучреждение, расположенное на первом этаже жилого дома. Там были очереди, меньше кабинетов. Сейчас все стало намного удобнее — больше врачей, новое оборудование, предусмотрен лифт для пожилых», — рассказала жительница Реутова Наталья Ильиных.

© 360tv.ru

© 360tv.ru