Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

Видеообзор с дрона строительства Северо-Восточной хорды в Москве

 © www.youtube.com

Видеообзор с дрона строительства последнего недостроенного в пределах МКАД участка Северо-Восточной хорды (или, как недавно придумали, Московского Скоростного Диаметра).

Автор видео: Михаил (kosh_marius).

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Y5ZNLqTQQZg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y5ZNLqTQQZg

дорожное строительство, Москва, СВХ
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,