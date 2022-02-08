Новая поликлиника открылась в Балашихе Московской области
Поликлиника, которая открылась в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе, сможет обслуживать около 20 тыс. человек и рассчитана на 100 посещений в смену.
Поликлинику открыли за счет средств инвестора. Она располагается на первом этаже жилого дома. В ней есть 2 отделения — для детей и взрослых. Там установили всю нужную технику для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс», где будут принимать пациентов с респираторными вирусными инфекциями.
«Раньше приходилось добираться с двумя детьми в поликлинику в Балашиху — это примерно час, пешком до остановки тоже достаточно далеко идти. Очень рада, что сегодня открывается новая поликлиника рядом с домом, в пешей доступности теперь и детское отделение, и взрослое. Когда есть дети, очень важен прививочный кабинет и сам педиатр, чтобы на вызов пришел домой, можно взять больничный и справки», — рассказала местная жительница Олеся Веселова.
В поликлинике постоянно работают педиатры, участковые терапевты, терапевт и педиатр неотложной помощи, процедурные медсестры. Другие профильные специалисты, такие как офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, будут приезжать раз в неделю из поликлиник № 1 и № 7 после того, как будет восстановлен плановый прием взрослых пациентов. Сейчас плановый прием во взрослом отделении приостановлен, там принимают только пациентов с симптомами ОРВИ.
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