Новая поликлиника открылась в Балашихе Московской области

© riamobalashiha.ru

Поликлиника, которая открылась в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе, сможет обслуживать около 20 тыс. человек и рассчитана на 100 посещений в смену.

Поликлинику открыли за счет средств инвестора. Она располагается на первом этаже жилого дома. В ней есть 2 отделения — для детей и взрослых. Там установили всю нужную технику для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс», где будут принимать пациентов с респираторными вирусными инфекциями.

© riamobalashiha.ru

«Раньше приходилось добираться с двумя детьми в поликлинику в Балашиху — это примерно час, пешком до остановки тоже достаточно далеко идти. Очень рада, что сегодня открывается новая поликлиника рядом с домом, в пешей доступности теперь и детское отделение, и взрослое. Когда есть дети, очень важен прививочный кабинет и сам педиатр, чтобы на вызов пришел домой, можно взять больничный и справки», — рассказала местная жительница Олеся Веселова.

© riamobalashiha.ru

В поликлинике постоянно работают педиатры, участковые терапевты, терапевт и педиатр неотложной помощи, процедурные медсестры. Другие профильные специалисты, такие как офтальмолог, хирург, кардиолог, невролог, будут приезжать раз в неделю из поликлиник № 1 и № 7 после того, как будет восстановлен плановый прием взрослых пациентов. Сейчас плановый прием во взрослом отделении приостановлен, там принимают только пациентов с симптомами ОРВИ.