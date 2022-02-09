«Эколант» приступил к строительству первого в России комплекса зеленой металлургии

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Компания «Эколант» приступила к этапу строительства в городе Выкса Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. На стройплощадке завода зеленой металлургии «Эколант» начали возводить основное здание.

В комплексе «Эколант» используют оборудование российских и зарубежных производителей. Вспомогательное оборудование поставят Уральский завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый завод, «Теквин», «Акватэко» и др. Поставки основного и вспомогательного оборудования запланированы на 2022-2023 годы. В работу «Эколант» запустят в 2025 году.

Общий бюджет проекта — около 150 млрд рублей.

Проектирование, изготовление и монтаж основного технологического оборудования выполняют компании Danieli (Италия) и Primetals (Австрия). Проектные работы выполняют Магнитогорский гипромез и другие отечественные компании.

В рамках проекта построят около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: производству железа прямого восстановления, сталеплавильному производству, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, железнодорожной и автомобильной логистике, энергоснабжению.

Проект реализуют с помощью механизма СПИК и с участием в финансировании синдиката в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ.