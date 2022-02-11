ПСМА Рус начала поставки коммерческих автомобилей российского производства в Европу
7 февраля 2022 года, первая партия коммерческих автомобилей российского производства выпущенных на заводе «ПСМА Рус» была отправлена в Европу.
Весной 2021 года началась серийная сборка экспорт-ориентированного дизельного двигателя.
Летом 2021 года на базе ПCMA Рус был создан экспортный хаб для поставок двигателей и легких коммерческих автомобилей на международные рынки. В декабре 2021 года на заводе ПСМА Рус калужской командой были собраны первые коммерческие фургоны для экспорта: Peugeot Expert, Opel Vivaro, Citroёn Jumpy.
«Высокое качество российской сборки и эффективность производства — решающие факторы, позволившие заводу „ПСМА Рус“ выиграть тендер на поставки автомобилей сегмента LCV за пределы России и внести свой вклад в удовлетворение потребностей в автомобилях такого класса во всем мире», — прокомментировал Ксавье Дюшман, Старший Вице-президент Stellantis, глава региона Евразия.
2021 год стал одним из важнейших этапов для развития завода ПСМА Рус в Калуге. Объём производства автомобилей брендов Peugeot, Citroёn, Opel на заводе ПСМА Рус вырос в 2 раза в 2021 году по сравнению 2020 г.
Следуя стратегическим планам по системному развитию производственного предприятия в Калужской области команда ПСМА Рус проделала огромную работу по запуску ряда крупных проектов в 2021 году, которые будут способствовать успешной реализации долгосрочного плана развития Stellantis в России.
Локализована новая платформа для производства мини-фургонов
- Peugeot Partner
- Citroёn Berlingo
- Opel Combo,
и пассажирских компактвэнов
- Peugeot Partner Crossway
- Citroёn Berlingo Multispace
- Opel Combo Life.
Таким образом налажена сборка сразу 6-ти моделей в 2021 году.
К концу 2022 года завод планирует наладить сборку механических коробок передач, а также коммерческой модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта.
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