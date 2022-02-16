ГК «Римера» поставила в Индию станки-качалки

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Предприятие «Ижнефтемаш», входящее в состав группы компаний «Римера», поставило в Индию приводы глубинных штанговых насосов серии NC грузоподъемностью от 9,7 до 11,6 тонны, разработанные в соответствии с международным стандартом Американского института нефти API 11Е. Оборудование введено в эксплуатацию на месторождении «Мехсана» компании Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) в индийском штате Гуджарат.

При разработке станков-качалок серии NC было использовано новое для предприятия техническое решение. С целью снижения уровня шума и вибрации на них установлен двухступенчатый редуктор с эвольвентным зацеплением и вспомогательным промежуточным редуктором. Кроме того, приводы серии NC имеют увеличенную прочность в сравнении с предыдущими моделями станков-качалок, проектировавшимися и выпускавшимися по требованиям ГОСТ.

— В рамках реализации стратегии по увеличению объема экспорта мы расширяем наше присутствие за рубежом и выходим на новые рынки. Механизированный вид добычи нефти при помощи станков-качалок и глубинных штанговых насосов является одним из наиболее распространенных. В настоящее время более 1 миллиона нефтяных скважин в мире эксплуатируются при помощи глубинных штанговых насосов. Мы видим перспективы роста продаж данного оборудования и предоставляем клиентам инженерные решения, соответствующие самым современным отраслевым стандартам, — прокомментировал генеральный директор группы компаний «Римера» Станислав Великий.