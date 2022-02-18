В Приморье запустили третью очередь завода по производству домокомплектов

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В Приморском крае в ТОР «Надеждинская» состоялся запуск третьей очереди завода «ДСК Приморье», который производит железобетонные изделия. Благодаря запуску нового оборудования, мощность завода увеличится в семь раз.

Из изделий самого современного на Дальнем Востоке ЖБИ-завода строят жилье и административные здания в Приморье, Магаданской области, Хабаровском крае.

Выпуск продукции с учетом введения третьей очереди позволит строить 150 тыс. квадратных метров жилья к 2023 году. Помимо роста мощностей завода, на нем расшириться и штат сотрудников. Вместо текущих 240 на предприятии смогут работать 700 человек.Инвестиции в завод составили 2,9 млрд рублей.

Резидент территории опережающего развития «Надеждинская» — завод «Домостроительный комбинат «Приморье» (входит в группу компаний «DNS Девелопмент») запустил третью очередь производства. Благодаря новым мощностям предприятие увеличит объем выпускаемых изделий из железобетона в 7 раз: с 20 тыс. кв. метров жилья в настоящее время до 100 тыс. кв. метров к концу 2022 года, и до 150 тыс. кв. метров — к 2023 году.

© primorsky.ru

«ДСК «Приморье» — самый новый и высокотехнологичный на Дальнем Востоке завод по производству железобетонных изделий, которые необходимы для возведения жилой и коммерческой недвижимости: наружные трехслойные и внутренние однослойные стеновые панели, многопустотные плиты перекрытия, колонны, ригели, лестничные марши, сваи.

Продукцию предприятия успешно используют на ведущих стройках Дальнего Востока. В Приморье — для строительства ЖК «Формат» в Надеждином районе, отдельные виды изделий применялись для строительства складов класса «А» на площадке индустриально-логистического парка «Авиаполис Янковский», осуществлены крупные поставки ЖБИ в Магадан для строительства домов по программе переселения населения из ветхого и аварийного жилья, направляется продукция и в Хабаровский край для строительства бытовых корпусов горно-обогатительного комбината на месторождении «Малмыжское». Благодаря увеличению производительности «ДСК «Приморье» сможет обеспечить растущие потребности застройщиков ДФО в качественных строительных материалах.

«Когда мы приступили к развитию направления комплексного строительства жилья в Приморье, оказалось, что в регионе попросту нет предприятий, способных обеспечить нас продукцией в нужном объеме и нужного качества. Поэтому мы инвестировали 2,9 млрд рублей в создание собственного завода, который станет флагманом современного индустриального домостроения на Дальнем Востоке. Из продукции «ДСК «Приморье» можно быстро возводить дома, которые полностью соответствуют требованиям класса «комфорт»: это современные планировки квартир, большие окна, входные группы в подъезд на одном уровне с тротуаром, закрытые дворы без машин, яркие узнаваемые фасады и многое другое. Сегодня мы видим результат работы предприятия — первые четыре дома жилого комплекса «Формат» полностью построены из продукции завода, и в этих домах уже счастливо живут около 200 семей. Это успешный опыт, и наш следующий масштабный проект DNS City на 600 000 кв. м. жилья мы также будет строить из изделий «ДСК «Приморье», — сообщил директор группы компаний «DNS Девелопмент» Константин Богданенко.

Третья очередь завода «ДСК Приморье» оснащена самым современным оборудованием от мировых лидеров индустрии: линией циркуляцией паллет и автоматической сеткосварочной машиной. Последняя способна выпускать до 60 сетчатых арматурных каркасов в день, в то время как раньше за это же время на заводе собирали только 10 таких каркасов. Новая производственная линия позволит дополнительно ежедневно выпускать 40 наружных стеновых панелей с готовым фасадом из керамической плитки.

«Главное преимущество индустриальной системы домостроения — высокие темпы строительства. К примеру, шестнадцатиэтажный дом можно возвести за 4 месяца. Мы поставляем изделия на площадку застройщика полностью готовыми к монтажу, технология не требует длительных прогревов в зимнее время, работы можно вести круглогодично. Наша главная гордость — трехслойные наружные стеновые панели с готовым фасадом. Используя их на своих объектах, застройщик может заранее выбрать узнаваемый дизайн-код фасадов своего жилого комплекса, также это позволяет исключить какие-либо дополнительные работы. Пуск третьей очереди производства позволил нам в этом году предложить рынку новый вид наружных панелей с готовым фасадом — их можно применять при монолитном строительстве. Технологии, которые широко и успешно используют в центральной России ведущие застройщики страны, теперь есть и на Дальнем Востоке», — рассказал директор завода «ДСК «Приморье» Павел Леганов.

С технологией производства и продукцией завода «ДСК «Приморье» в рамках церемонии пуска третьей очереди смогли ознакомиться ведущие застройщики региона — ГК «ПИК», возводящей жилье во Владивостоке в статусе резидента свободного порта Владивосток, ГК «Восток-Лидер», ОСК «Регион Уссурийск», ОСК «Регион Артем», ГК «Глобал Девелопмент Компани». Первые контракты уже заключены.

«Для нас Приморский край — родной, домашний регион и мы счастливы, что у нас открылось такое высокотехнологичное производство. Наша компания является активным участником проекта реновации района «Голубиная падь» во Владивостоке. На его месте должен появиться современный и просторный микрорайон «Квартал литераторов». Здесь во главе угла стоит удобство жителей, комфортная жилая среда и, конечно, самые передовые технологии строительства. Так, при возведении зданий в рамках нашего проекта будут использованы навесные стеновые панели, производимые заводом «ДСК «Приморье». Это предприятие — новое слово в строительстве, где ценится скорость и качество», — сообщил генеральный директор ГК «Глобал Девелопмент Компани» Александр Югай.

С наращиванием производительности и пополнением портфеля контрактов «ДСК «Приморье» планирует перейти на круглосуточный режим производства.

Отмечено, что на ТОР «Надеждинская» по соглашениям с КРДВ реализуются 76 проектов. Заявленный объем инвестиций — 61,4 млрд рублей. На новых предприятиях создается около 8 тыс. рабочих мест. Инвесторы ТОР уже вложили в экономику Приморья 20,6 млрд рублей, трудоустроили 2,3 тыс. дальневосточников и успешно реализовали 12 проектов с применением доступных резидентам ТОР мер господдержки».

КРДВ обеспечивает применение резидентом налоговых льгот и административных преференций, оказывает инфраструктурную поддержку. Так, «ДСК «Приморье» пользуется электроэнергией по сниженному в два раза тарифу, идут работы по обеспечению предприятия газом, до конца года планируется построить автомобильную дорогу с примыканиями и ливневой канализацией.

Напомним, группа компаний «DNS Девелопмент» по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики одновременно реализует несколько инвестпроектов на площадке ТОР «Надеждинская». Помимо завода «Домостроительный комбинат «Приморье» реализуются проекты комплексного жилищного строительства: поселок «Новый Де-Фриз» и жилой микрорайон «Формат». Концепция последнего включает первые в Приморье проекты по строительству школы на 450 мест и детского сада на 240 мест на условиях государственно-частного партнерства (концессии), их реализуют резиденты «Академия детства ДНС» и «ДНС Развитие». Помимо этого, продолжает работу резидент свободного порта Владивосток — индустриально-логистический парк «Авиаполис Янковский», склады которого востребованы бизнесом на 100%. Общий объем вложений ГК «DNS Девелопмент» во все перечисленные инвестиционные проекты в настоящее время составляет 11 млрд рублей.

На Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 562 резидента реализуют проекты с общим объемом заявленных инвестиций 4,5 трлн рублей. Благодаря их реализации создается более 97,8 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 1,53 трлн рублей, на новых предприятиях создано 49,5 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 165 проектов.

https://www.eastrussia.ru/news/tretyu-ochered-zavoda-zhbi-zapustil-rezident-tor-v-primore/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop