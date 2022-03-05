На Онежском ССЗ заложен киль седьмого краболова-живовоза для ГК «Русский Краб»
4 марта на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложен киль седьмого краболова в проектной серии 5712LS, которую завод строит по заказу крупнейшей дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот.
Головное судно серии было заложено в июне 2020 года и спущено на воду в январе 2022 года. К настоящему моменту все семь судов серии находятся на различных этапах строительства.
Основные технические характеристики краболова проекта 5712 LS:
длина — 57,70 м,
ширина — 12,60 м,
автономность — 40 дней,
скорость полного хода — 12,6 узлов,
емкость по живому крабу — 110-120 тонн.
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