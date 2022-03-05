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Судостроение и судоходство

На Онежском ССЗ заложен киль седьмого краболова-живовоза для ГК «Русский Краб»

 © onegoshipyard.ru

4 марта на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложен киль седьмого краболова в проектной серии 5712LS, которую завод строит по заказу крупнейшей дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб». Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот.

Головное судно серии было заложено в июне 2020 года и спущено на воду в январе 2022 года. К настоящему моменту все семь судов серии находятся на различных этапах строительства.

Основные технические характеристики краболова проекта 5712 LS:

длина — 57,70 м,

ширина — 12,60 м,

автономность — 40 дней,

скорость полного хода — 12,6 узлов,

емкость по живому крабу — 110-120 тонн.
Источник: http://onegoshipyard.ru/press-centr...ova-zhivovoza-dlja-gk-russkij-krab/

краболов проекта 5712 LS, Онежский судостроительно-судоремонтный завод
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