Специалисты ВСК завершили этап реконструкции радиологического корпуса госпиталя имени Бурденко

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В здании 1965 года постройки, помимо отделений для онкобольных, подготовлено помещение для новейшего Гамма-ножа, позволяющего проводить сложнейшие операции без хирургического вмешательства.

Военные строители к реконструкции радиологического корпуса блока «А» единого онкологического центра ФГБУ «ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко» приступили в апреле 2021 года.

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Сегодня в обновленном корпусе появился стационар на 330 человек, подготовлены помещения для кафедры онкологии и Всеармейского онкорегистра c учебным классом и кабинетами, в которых медицинский персонал будет изучать инновационные методы лечения. Здесь же — отделение амбулаторной химиотерапии на 20 коек для пациентов дневного стационара, административные и хозяйственно-бытовые помещения.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

На втором этаже здания — отделение радиотерапии, а на третьем — брахитерапии (это высокоточный контактный метод лучевой терапии с использованием радиоактивного источника, который внедряется в очаг новообразования) на 30 коек каждое. В палатах размещены одна-две койки. Медицинские манипуляции можно пройти в удобных и технологичных процедурных залах для химиотерапии, в кабинетах длительного внутривенного введения препаратов.

Материалы отделки и интерьеры тщательно продуманы не только с точки зрения требований к медицинским процедурам, но и для уюта самих пациентов. Все помещения обновленного корпуса адаптированы для комфортного пребывания маломобильных групп населения.

В радиологическом корпусе «А» единого онкоцентра госпиталя им. Н.Н. Бурденко будет располагаться новейшее оборудование — установка гамма-нож, являющаяся «золотым стандартом» радиохирургии. Аппарат позволяет удалять доброкачественные и злокачественные опухоли, сосудистые патологии головного мозга неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические инструменты. Вместо них — высокоточные пучки кобальта-60, которые разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и всё тело не облучаются. Всего в мире таких установок — более 300. Помещение под инсталляцию нового аппарата полностью готово.

Во время обследования здания 1965 года постройки выяснилось, что оно нуждается в значительном усилении в связи с новыми нагрузками на несущие конструкции. Военные строители укрепили корпус специальными металлическими обоймами.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Напомним, что Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации — это мощное многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее практически все виды специализированной, скорой и высокотехнологичной медицинской помощи. Высокий профессионализм сотрудников госпиталя позволяет обеспечить пациентам медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.

Здесь разрабатывают и оценивают новые методы лечения, проводят клинические испытания лекарственных средств, образцов медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских технологий. В составе госпиталя функционирует более 130 лечебно-диагностических отделений, 15 лечебно-диагностический центров.

Ежегодно в них проходят лечение и получают консультации тысячи пациентов. В истории российской медицины Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации занимает особое место. Здесь берет начало больничное и военно-госпитальное дело нашей страны. Учрежденный в 1706 г. по велению Петра I, он с той поры не переставал быть первым и главным госпиталем Государства Российского и его доблестных защитников.

ЦИФРЫ

Общая реконструируемая площадь здания Блока «А» — 5 785,45 м2.

Строительный объем — 21 324,47 м3.

Этажность — 4 этажа.

Вместимость корпуса — 330 пациентов стационара.