Низкорамный прицеп «Политранс» для дорожников Нижегородской области

Прицеп Политранс 15 тонн © www.politrans.ru

Для компаний дорожно-строительной отрасли «Политранс» предлагает большую линейку легких прицепов. Одной из таких моделей стал двухосный прицеп 84282-040. Это прицеп для перевозки техники и оборудования массой до 15000 кг. Прицеп имеет пневматическую подвеску с пневмоприводом тормозов с EBS. Снаряженная масса его составляет всего 5500 кг.

Прицеп Политранс для дорожной техники © www.politrans.ru

Длина грузовой платформы до трапов — 8428 мм. Заезд техники осуществляется по трапам с механическим приводом с возможность смещения к центру. Трапы оснащены планками противоскольжения. Настил платформы — комбинированный из металлического листа с рисунком «чечевица» и деревянными вставками. Такие же вставки и на трапах. Они способствуют лучшему сцеплению техники при заезде.

Оснащение прицепа Политранс © www.politrans.ru

В базовой комплектации полуприцеп оснащается противооткатными упорами, подъемником запасного колеса, выдвижными петлями для крепления груза (6 пар), дополнительными опорами для заезда техники и металлическим инструментальным ящиком.