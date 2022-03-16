Низкорамный прицеп «Политранс» для дорожников Нижегородской области
Прицеп Политранс 15 тонн © www.politrans.ru
Для компаний дорожно-строительной отрасли «Политранс» предлагает большую линейку легких прицепов. Одной из таких моделей стал двухосный прицеп 84282-040. Это прицеп для перевозки техники и оборудования массой до 15000 кг. Прицеп имеет пневматическую подвеску с пневмоприводом тормозов с EBS. Снаряженная масса его составляет всего 5500 кг.
Прицеп Политранс для дорожной техники © www.politrans.ru
Длина грузовой платформы до трапов — 8428 мм. Заезд техники осуществляется по трапам с механическим приводом с возможность смещения к центру. Трапы оснащены планками противоскольжения. Настил платформы — комбинированный из металлического листа с рисунком «чечевица» и деревянными вставками. Такие же вставки и на трапах. Они способствуют лучшему сцеплению техники при заезде.
Оснащение прицепа Политранс © www.politrans.ru
В базовой комплектации полуприцеп оснащается противооткатными упорами, подъемником запасного колеса, выдвижными петлями для крепления груза (6 пар), дополнительными опорами для заезда техники и металлическим инструментальным ящиком.
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