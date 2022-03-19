Новые детские сады открыты в регионах часть 4 (2022г.)

Губернатор Бурков открыл в Омске второй детский сад в этом году © omskregion.info

Омская область

г.Омск

Дошкольное учреждение на 140 мест появилось на Старой Московке, на ул. 1-я Станционная, по нацпроекту «Демография». в новом здании откроются шесть групп на 140 мест, в том числе две группы на 44 места для детей до трех лет. Для воспитанников здесь созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты, интересные конструкции детской ростовой мебели, разнообразный игровой и дидактический материал.

© omskregion.info

© omskregion.info

© omskregion.info

http://omskregi...oy_detskiy_sad/

© info-kizlyar.ru

Республика Дагестан

г.Кизляр

Открытие детского сада № 15 под названием «Сказка» состоялось сегодня, 15 марта, в микрорайоне «Черемушки».

© info-kizlyar.ru

Игровые, спальные комнаты и коридоры выкрашены разноцветными красками. В каждой группе есть развлекательный уголок, место для отдыха, раздевалка. Во дворе прохладные навесы, яркие площадки и малые архитектурные формы.

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Забайкальский край

с. Засопка

Детский сад для дошкольников открылся 18 марта в селе Засопка Читинского района Zабайкалья. Прирос «Малышок» двумя новыми, уютными зданиями, благодаря нацпроекту «Демография». В новых постройках расположены группы для детей от 1,5 до 3 лет. Всего создано 72 места, что позволило существенно сократить очередь среди дошкольников в этом поселении. На эти цели было затрачено порядка 83 миллионов рублей.

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https://75.ru/news/267030

Новый детский сад на улице Дядьковской принял первых малышей © city-yaroslavl.ru

Ярославская область

г.Ярославль

Детский сад «Улыбка», расположенный во Фрунзенском районе, открыл первую группу. Пока её посещают шесть детей от года и до трёх лет.

© city-yaroslavl.ru

© city-yaroslavl.ru

https://city-ya.../events/124025/