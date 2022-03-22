Разработка Ростеха повышает безопасность аэропортов в Арктике

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оснастил аэропорт Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе новым радиолокационным оборудованием. Локатор АОРЛ-1АМ обеспечивает сопровождение воздушных судов в радиусе до 380 км от аэропорта и уверенно работает в условиях полярного климата.

В ходе приемо-сдаточных испытаний была подтверждена эффективная работа радиолокатора при температуре воздуха -50 ºС, обледенении до 20 мм и высокой скорости ветра.

Уникальная параболическая антенна позволяет устройству получать информацию одновременно по двум каналам: первичному, который используется для обнаружения самолетов на расстоянии до 120 км, и вторичному — для сбора на расстоянии до 380 км дополнительной информации о высоте полета, остатке топлива, номере борта. Это исключает необходимость установки отдельного вторичного радиолокатора и делает устройство более надежным в эксплуатации. Еще одна особенность изделия — встроенный контроль определения неисправностей, современная аппаратура обогрева и кондиционирования.

В АОРЛ-1АМ используются уникальные методы обработки сигналов и информации с применением процессоров и интегральных микросхем, улучшенные системы управления и контроля, полностью переработанная приемопередающая аппаратура.

«Радиолокаторы АОРЛ-1АМ поставляются в рамках федерального проекта по развитию региональных аэропортов, а также модернизации транспортной инфраструктуры в Арктическом регионе. Изделия разработаны на основе современных технологий, что позволяет подстраиваться к условиям конкретной местности и метеоусловиям, обеспечивать высокую точность обнаружения воздушных судов и получать от них все необходимые данные для сопровождения полетов», — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Модернизацию аэропорта Надыма провел Челябинский завод «Полет» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника». Ранее современное радиолокационное оборудование ЧРЗ «Полет» было установлено в аэропортах Орска, Батагая, Перми, Абакана, Севастополя, Челябинска, Мурманска и Салехарда.