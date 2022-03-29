Кессон крыла МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полете.

Нормы авиационной безопасности требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву.

«Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла — кессон — обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», — заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Кессон изготовлен АО «АэроКомпозит» — дочерним предприятием ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

«Для развития гражданской авиации необходимо гармоничное сотрудничество науки и промышленности. Мы создали в ЦАГИ передовую экспериментальную базу, которую эксплуатирует высокопрофессиональный коллектив. Это позволяет нам проводить огромный объем испытаний в рамках инновационной программы МС-21 совместно со специалистами корпорации «Иркут», — сообщил генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Российские материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома. Самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских материалов, поднялся в небо 25 декабря 2021 года. Первому полету предшествовал большой комплекс наземных испытаний, которые показали соответствие отечественных композитов требованиям к конструкции самолета.