В Якутии начал работу еще один экскаватор производства ИЗ-КАРТЭКС
На Эльгинском угольном месторождении введен в эксплуатацию очередной экскаватор ЭКГ-18Р — седьмой по счету.
Сегодня на сборочной площадке в Якутии продолжается монтаж еще четырех машин.
Договор на поставку 15 экскаваторов для крупнейшего в России месторождения коксующегося угля был заключен летом 2020 года, а первая машина введена в эксплуатацию в августе 2021 года.
Бесперебойную работу уже введенных в эксплуатацию экскаваторов обеспечивают специалисты пункта сервисного обслуживания, который был открыт на Эльгинском месторождении в конце прошлого года.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/135561
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