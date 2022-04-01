В Якутии начал работу еще один экскаватор производства ИЗ-КАРТЭКС

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На Эльгинском угольном месторождении введен в эксплуатацию очередной экскаватор ЭКГ-18Р — седьмой по счету.

Сегодня на сборочной площадке в Якутии продолжается монтаж еще четырех машин.

Договор на поставку 15 экскаваторов для крупнейшего в России месторождения коксующегося угля был заключен летом 2020 года, а первая машина введена в эксплуатацию в августе 2021 года.

Бесперебойную работу уже введенных в эксплуатацию экскаваторов обеспечивают специалисты пункта сервисного обслуживания, который был открыт на Эльгинском месторождении в конце прошлого года.