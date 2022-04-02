«ГАКЗ» поставил в «Роснефть» крупную партию 50-тонных автокранов
Завершилась отгрузка автокранов для компании Роснефть.
Компания Роснефть уже давно и плодотворно сотрудничает с Галичским автокрановым заводом, качество продукции которого всегда отвечает всем заявленным характеристикам. В подтверждение длительных и доверительных отношений между компаниями стала крупная партия из семнадцати автокранов КС 65713-5 грузоподъемностью 50 тонн на шасси Камаз-6560 (8×8) в комплектации по требованиям заказчика.
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