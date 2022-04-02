Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

«ГАКЗ» поставил в «Роснефть» крупную партию 50-тонных автокранов

 © www.gakz.ru

Завершилась отгрузка автокранов для компании Роснефть.

Компания Роснефть уже давно и плодотворно сотрудничает с Галичским автокрановым заводом, качество продукции которого всегда отвечает всем заявленным характеристикам. В подтверждение длительных и доверительных отношений между компаниями стала крупная партия из семнадцати автокранов КС 65713-5 грузоподъемностью 50 тонн на шасси Камаз-6560 (8×8) в комплектации по требованиям заказчика.
Источник: https://www.gakz.ru/rus/news/2022-03/news979.html

ГАКЗ, Роснефть
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,