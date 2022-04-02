Российские компании выпустили новые модели полуприцепов
Подмосковный машиностроительный завод «Тонар», входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», в марте 2022 года выпустил новый 4-осный тентованный полуприцеп-птицевоз Тонар-974619 грузоподъемностью 30290 кг с кузовом, вмещающем 26 контейнеров с птицей.
Новая модель полуприцепа с подъемной крышей и сдвижными боковинами тента с гидравлическими механизмами предназначена для перевозки птицы на убой и оснащена автономной электрогидростанцией 24 В с АКБ.
Новая модель полуприцепа стала шестой в линейке выпускаемой заводом птицевозов.
В середине марта 2022 года пресс-служба российского машиностроительного завода «Грюнвальд» сообщила о выпуске заводом модернизированной модели трехосного танка-контейнеровоза Gr.TC-S3-20, в котором по сравнению с базовой моделью была снижена на 550 кг собственная масса, составившая 3400 кг и увеличена с 34050 кг до 38000 кг грузоподъемность.
В обновленной модели появилась возможность транспортировки SWAP-контейнера (контейнеры, предназначенные для транспортировки автомобильным транспортом и по железной дороге наливных грузов: опасных и пищевых), а также благодаря возможности перестановки фитинговых замков, контейнерная платформа нового полуприцепа Gr.TC-S3-20, появилась возможность устанавливать контейнер на раме в двух разных положениях.
https://tonar.i...log/ptitsevozy/
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