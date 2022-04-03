© Бионышева Елена/Сделано у нас

ООО СФ «Белка-Фаворит» производит разные виды спичек, шпон и товарную спичечную соломку. За более чем столетнюю историю организация прошла путь от кустарного производства до современного предприятия, выпускающего изделия мирового уровня. Продукция компании пользуется популярностью за рубежом и получила многочисленные награды за качество. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие и выяснили, как сегодня изготавливают спички.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

В 1831 году 19-летний Шарль Сориа изобрел фосфорные спички — тогда еще взрывоопасные и ядовитые. В 1847 году химик из Германии по фамилии Бетхер придумал свой безопасный вариант спичек. Спустя несколько лет, в 1851 году, их стали выпускать братья Лундстремы из Швеции — и поэтому безопасные спички получили название шведских. А через 55 лет, в 1906 году, в дореволюционной России двое крестьян, Ф.П. Лесников и Н.П. Рылов, основали собственную спичечную фабрику «Белка».

Массовый выпуск продукции на фабрике начался в 1909 году. Тогда здесь трудилось около 150 сотрудников, которые к концу года выпустили около 20 тысяч ящиков по тысяче коробков в каждом. Спички поставлялись в поволжские города, Сибирь и Китай.После революции «Белка» стала активнее выходить на зарубежные рынки: начался экспорт продукции в Англию, она была продемонстрирована на выставке в Италии. Росту качества способствовала реконструкция фабрики и обновление оборудования.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В военные годы производство продолжало работать непрерывно, несмотря на дефицит материалов, топлива и рабочей силы. Тяжелый труд грузчиков, лущильщиков и кочегаров взяли на себя женщины и подростки.

С 1960-х до начала 90-х годов на фабрике вновь проводилась реконструкция: устаревшее оборудование было заменено, были освоены новые технологии, расширены производственные площади и построена столярная мастерская.

Сейчас «Белка» — это современное промышленное предприятие, сохранившее вековые производственные традиции. Шведское оборудование фирмы «ARENCO», отлаженная технология, высокая квалификация персонала гарантируют высокое качество, за которое продукция удостоилась многочисленных наград и дипломов. Так, «Белка» победила в конкурсе «Лучший отечественный товар» на выставке «Регионы России» и отмечена Дипломом Всемирного дня качества в Москве. Коллектив фабрики многократно награждался почетными дипломами, грамотами и Свидетельствами Минлеспрома СССР, объединений «Союзфанспичпром» и «Кировлеспром».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Продукция предприятия пользуемся спросом на отечественном рынке и поставляется за рубеж. Среди российских партнеров компании — крупные торговые сети «Ашан» и X5 RetailGroup (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и"Карусель").

НЕ ПРОСТО СПИЧКИ

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Каждый знает, как выглядит спичка — деревянная палочка с зажигательной массой на одном из концов в картонной упаковке с фосфорным покрытием боковых стенок. Но покупая в магазине коробок, покупатель едва ли задумывается, как много инженерных озарений за ним стоит. Например, чтобы уйти от деревянных коробков к картонным, потребовалось более десяти лет постепенной модернизации. А уж сколько усилий стоит за его производством!

Как правило, спички изготавливают из осины. Поступившую на производство осину пилят на чураки, окаривают, в зимнее время — прогревают. Затем из чурака делают шпон — длинную древесную ленту, которую рубят на соломку нужного размера. Чтобы догорающая спичка не тлела, заготовки пропитывают антипиренами: они плавятся при высокой температуре и прекращают доступ воздуха к соломке, отчего спичка гаснет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

После соломку сушат, шлифуют, сортируют и направляют на линию изготовления спичек, где на заготовках формируется спичечная головка. Свободный конец соломки спичечный автомат погружает в парафин, а после — в зажигательную массу. После 40 минут сушки на движущемся транспортере готовые спички упаковывают в картонные коробки, на боковые стенки которых наносят фосфорную массу, а их собирают в пачки и ящики из гофрированного картона.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За более чем вековую историю производства спички стали безопаснее и визуально привлекательнее, а их ассортимент расширился. Кроме привычных бытовых спичек «Белка» выпускает спички для газовых плит, каминные спички увеличенной длины, спички для туристов с минимальным временем горения 3 минуты, влаго- и ветроустойчивые охотничьи спички и не только. Более того, спички превратились в элемент культуры и стали рекламоносителем. С 2002 года фабрика также выпускает сувенирную продукцию.

Фото и текст: Елена Бионышева

Фото: Радченко Андрей