В Чите введена в эксплуатацию крупнейшая в Забайкалье школы № 35

На этой неделе новый крупнейший социальный объект — школа № 35 — открылась в столице региона. Она способна принять 1100 учеников с пятого по одиннадцатые классы.

30 марта — большое торжество — открытие новой школы. Первая праздничная линейка — экскурсия для гостей. Похвастаться есть чем. Просторные, светлые коридоры и классы. 16 — для младшеклассников и 28 — для старших, кстати, учебный процесс для 300 ребят уже идёт. Начинка кабинетов под стать запросам современности — умная, интерактивная.

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com