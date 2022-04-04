В Чите введена в эксплуатацию крупнейшая в Забайкалье школы № 35
На этой неделе новый крупнейший социальный объект — школа № 35 — открылась в столице региона. Она способна принять 1100 учеников с пятого по одиннадцатые классы.
30 марта — большое торжество — открытие новой школы. Первая праздничная линейка — экскурсия для гостей. Похвастаться есть чем. Просторные, светлые коридоры и классы. 16 — для младшеклассников и 28 — для старших, кстати, учебный процесс для 300 ребят уже идёт. Начинка кабинетов под стать запросам современности — умная, интерактивная.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_152301
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!