Ялуторовская поликлиника в Тюменской области открылась после реконструкции
Взрослая поликлиника в Ялуторовске после реконструкции увеличилась на 2 тыс. кв. метров. Она рассчитана на 54 тыс. пациентов в год. За время ремонта был надстроен пятый этаж, проведена пристройка фасадной части, проведены работы по благоустройству, утеплены стены, заменены окна, на лестничных площадках они стали панорамными. Закуплено и установлено новое медоборудование.
В здании разместили рентгенкабинеты, женскую консультацию, call-центр, отделение профосмотров, платных услуг. Во взрослой поликлинике приём проведут врачи-хирурги, онкологи и урологи, а на четвёртом этаже поликлиники открылось новое отделение реабилитации.
Источник: https://t-l.ru/321279.html
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