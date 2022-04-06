Ялуторовская поликлиника в Тюменской области открылась после реконструкции

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Взрослая поликлиника в Ялуторовске после реконструкции увеличилась на 2 тыс. кв. метров. Она рассчитана на 54 тыс. пациентов в год. За время ремонта был надстроен пятый этаж, проведена пристройка фасадной части, проведены работы по благоустройству, утеплены стены, заменены окна, на лестничных площадках они стали панорамными. Закуплено и установлено новое медоборудование.

В здании разместили рентгенкабинеты, женскую консультацию, call-центр, отделение профосмотров, платных услуг. Во взрослой поликлинике приём проведут врачи-хирурги, онкологи и урологи, а на четвёртом этаже поликлиники открылось новое отделение реабилитации.