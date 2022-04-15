В Москве открыт реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
В Москве открыт после реконструкции и капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 ГКОБ № 1 на Загородном шоссе.
Несколько лет назад власти приняли решение о создании шести мощных онкологических центров и начали работу по их реорганизации, реконструкции, обустройству. Некоторые из них были созданы практически с нуля или построены на месте старых корпусов.
После реконструкции в онкохирургическом корпусе стало возможным проводить все виды операций и оказывать онкологическую помощь на мировом уровне.
Корпус больницы начнет работать с 18 апреля.
Работы на объекты велись в течение двух лет. За это время была сделана частичная перепланировка помещений. Рабочие провели устройство вентилируемого фасада, заменили окна и двери, наладили работу инженерных систем, благоустроили прилегающую территорию.
В корпусе есть круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, отделения общей, абдоминальной и торакальной онкологии, онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, лаборатория и операционный блок. Всего развернуто более 150 коек.
Для оснащения корпуса № 7 было закуплено более 2,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели.
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