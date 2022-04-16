Пермское предприятие заменило иностранное оборудование для обслуживания МС-21 и суперджета

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Чайковский завод «Механика» в этом году предприятие освоило производство средств наземного обслуживания (транспортно-монтажные устройства) для новейших двигателей — ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Это оборудование ранее поставлялось из-за границы.

Кроме этого, компания по программе импортозамещения начала серийный выпуск силовой колёсной пары грузоподъемностью 2,5 тонны — она ранее приобреталась во Франции и имела длительный срок поставки. «Это колесо является основной частью технологической оснастки для сборки и обслуживания двигателей и средств наземного обслуживания. На сегодняшний день предприятие готово к сотрудничеству с другими компаниями и имеет большие планы по росту производства», — добавил руководитель компании.

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На «Механике» отметили, что в начале 2022 года завод расширил производственные мощности и инвестировал более 30 млн руб. в приобретение комплекса для лазерного раскроя металла. До конца текущего года промышленники планируют освоить производство и изготавливать малогабаритные листогибочные прессы. Специалисты ЧЗ «Механики» уже разработали конструкторскую документацию, провели испытания и сертификацию. Кроме того, они закупили необходимые комплектующие и изготовили первую пилотную серию из шести станков.

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