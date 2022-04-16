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Пермское предприятие заменило иностранное оборудование для обслуживания МС-21 и суперджета

 © metalinfo.ru

Чайковский завод «Механика» в этом году предприятие освоило производство средств наземного обслуживания (транспортно-монтажные устройства) для новейших двигателей — ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Это оборудование ранее поставлялось из-за границы.

Кроме этого, компания по программе импортозамещения начала серийный выпуск силовой колёсной пары грузоподъемностью 2,5 тонны — она ранее приобреталась во Франции и имела длительный срок поставки. «Это колесо является основной частью технологической оснастки для сборки и обслуживания двигателей и средств наземного обслуживания. На сегодняшний день предприятие готово к сотрудничеству с другими компаниями и имеет большие планы по росту производства», — добавил руководитель компании.

 © i.ibb.co

На «Механике» отметили, что в начале 2022 года завод расширил производственные мощности и инвестировал более 30 млн руб. в приобретение комплекса для лазерного раскроя металла. До конца текущего года промышленники планируют освоить производство и изготавливать малогабаритные листогибочные прессы. Специалисты ЧЗ «Механики» уже разработали конструкторскую документацию, провели испытания и сертификацию. Кроме того, они закупили необходимые комплектующие и изготовили первую пилотную серию из шести станков.

https://minprom...osti/?id=255461

Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/135995

Пермский край, Механика, импортозамещение
  • SupersonicAir SupersonicAir
    16.04.2223:10:01

    Отличная новость! Спасибо, Сергей, очень приятно узнать, что мы импотрозаместили колёсико с «полиуретаном» сверху, который может выточить любой токарь любого класса (школы? шутка) который мы ранее заказывали во Франции, с учётом таможни и ещё ждать приходилось, пока франки нам его ещё и с задержками поставляли. Мы очень сильно уважали себя на международной арене последние 20 лет… Мне отец года полтора-два назад говорил «не думал, что доживу до момента, когда стану покупать в Зарайске, Московской области (уездный город) картошку, производства Египет.» Иногда размышляю в стиле: а что мы ещё не знаем об импорте совершенно ненужных вещей из-за границы? Доколе и т. д. Надеюсь, пришло время! БОЛЬШЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ! СРОЧНО!

    #1249733
    • Нет аватара mmx
      17.04.2200:23:16

      О, скакуас! Поинтересуйся лучше как миллионы советских граждан десятилетиями покупали импортный хлеб из американского, канадского, австралийского зерна, мировым лидером по импорту которого была «великая и могучая» страна «рабочих и крестьян». А вечером привычно смотрели программу «Время», в которой им привычно врали про урожай…

      #1249735
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