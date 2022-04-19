Новые карьерные самосвалы ТОНАР поступили на разрез «Березовский»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/S5RjsPktUug
На разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис» ввели в строй 3 новых самосвала отечественного производства Тонар-7501 грузоподъемностью 60 тонн. Аналогичные автосамосвалы более ранней модификации используются на предприятии с 2019 года, техника задействована на складских перевозках. В 2022 году ожидается поступление еще 4 единиц техники.
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20.04.2206:25:26