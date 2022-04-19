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Новые карьерные самосвалы ТОНАР поступили на разрез «Березовский»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/S5RjsPktUug

На разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис» ввели в строй 3 новых самосвала отечественного производства Тонар-7501 грузоподъемностью 60 тонн. Аналогичные автосамосвалы более ранней модификации используются на предприятии с 2019 года, техника задействована на складских перевозках. В 2022 году ожидается поступление еще 4 единиц техники.

тонар, автопром,
  • Нет аватара MishaBob
    20.04.2206:25:26

    Остальные характеристики с сайта производителя

    Двигатель CUMMINS QSX 15 — С600

    Коробка передач Allison 6620 (c ретардером; число передач: 6 вперед/ 2 назад)

    Передняя балка HANDE 17,5Т

    Задний мост HANDE 35Т

    Гидроцилиндр Penta, 2 подпольных

    Система централизованной смазки LINCOLN QUICKLUB

    Отредактировано: MishaBob~06:25 20.04.22
    #1249836
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