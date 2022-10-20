Тюменское импортозамещение (часть 3)

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Несмотря на санкции промышленность Тюменской области показывает впечатляющие результаты. За первое полугодие 2022 г. в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года индекс производства машин и оборудования в регионе составил 109%. При этом, 82 предприятиями региона реализуется 62 проекта по импортозамещению 135 видов продукции, в том числе в машиностроении.

В Тюменской области с начала года дан старт 120 новым проектам. Это на 40% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сегодня в инвестпортфеле региона более 500 проектов с общим объемом вложений порядка 1,7 трлн. рублей.

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При поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» за шесть месяцев этого года в экономику будет направлено более 17 млрд. рублей. Это в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года (7,3 млрд руб.). Будет создано около 2,5 тыс. новых рабочих мест. Это проекты по расширению производства строительных стеновых изделий в Ялуторовске, созданию завода по производству круп в Исетском районе, модернизации производства силикатных материалов и керамзитового гравия в Тюменском районе, выпуску овощной сетки из вторичного пластика в Ишиме, строительству крупного центра обработки данных в Тюмени и другие. На территории индустриального парка «Богандинский» начнётся реализация еще нескольких проектов, в том числе: открытие вентиляционного завода, выпуск огнестойких полимерных труб для систем автоматического пожаротушения, строительство завода пеностекольного щебня, изготовление промышленных технических изделий различного назначения из резины, полимеров и ложементов, а также производство модульных зданий.

Предприятие по производству прицепной техники ООО «СпецАвто-Восток» расширяет бизнес.

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Инвестиционный проект по приобретению роботизированного сварочного комплекса CS-40 для производства прицепной техники находится сейчас на сопровождении в Инвестиционном агентстве Тюменской области. Объем инвестиций проекта 14,7 млн руб. На предприятии сейчас трудится 153 сотрудника, в итоге реализации проекта будет дополнительно создано 3 рабочих места.

Приобретение роботизированного сварочного комплекса позволит ООО «СпецАвто-Восток» не просто повысить производительность труда, но и уровень качества производимой техники, а это значит, что и конкурентоспособность предприятия вырастет. На сегодняшний день готовая техника поставляется на предприятия ХМАО и ЯНАО, в Челябинскую область и в Хабаровский край, в Якутию и в Центральные регионы России. Западная Европа и Юго-Восточная Азия — это те рынки сбыта, с которыми уже идет плотное сотрудничество.

Инвестиционный проект «Строительство лесоперерабатывающего комплекса» реализуется в п. Винзили Тюменского района.

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Проект включает организацию глубокой комплексной переработки древесины от лесозаготовки до готовой продукции. Планируемый объем инвестиций на текущий момент составляет 980 млн рублей. На предприятии создадут не менее 170 рабочих мест. Срок реализации намечен на вторую половину 2023 года.

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Компания «Евросибдом», реализующая проект лесоперерабатывающего комплекса, начала работу в 2019 году. Тогда под производство был куплен имущественный комплекс в п. Винзили площадью 6,5 га с производственными цехами и зданием административно-бытового комплекса. На сегодняшний день запущен в работу лесопильный цех производительностью 800 м.куб/месяц на входе, сушильный комплекс вместимостью 120 м.куб и производительностью 360м.куб/месяц, цех по производству погонажных изделий производительностью до 500 м.куб/месяц.

В рамках проекта планируется увеличить производство на 50-70%, построить комплекс по утилизации отходов лесопиления и котельную для отопления производственных цехов продуктами переработки отходов, линии по изготовлению древесно-полимерного композита, организовать собственный лесозаготовительный комплекс и комплекс каркасного домостроения, линии производства клееного бруса и мебельного щита. По проекту «Расширение действующего бизнеса: строительство цехов по производству мебели» компания инвестирует в новые производственные мощности порядка 74 млн рублей. Инвестиционный проект будет завершен к концу 2023 года. Реализация проекта обеспечит 30 рабочих мест.

«Сделано в Сибири. Для самых сложных маршрутов» девиз ООО «Беркут» — тюменского завода по производству вездеходной техники. 11 лет назад здесь был разработан первый вездеход, а через год после тестовых испытаний и сертификации уже был начат серийный выпуск техники. В 2016 году «родился» цепной болотовездеход. Сегодня предприятие выпускает в месяц 10 единиц техники, которые успешно выполняют свою функцию не только на территории Российской Федерации и стран СНГ, но и передвигаются в сложных условиях песков Объединенных Арабских Эмиратов. Основные заказчики, это компании нефтегазового направления, энергетика и геологоразведка. Именно для решения задач в этих отраслях подходит снегоболотоход. Эта двухзвенная плавающая машина с балансирной подвеской и ломающейся рамой на восьми колесах низкого давления прекрасно справляется с работой на самых сложных маршрутах, в том числе водных.

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Инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса ООО «Беркут» ведётся с 2017 года и первая очередь проекта успешно завершена. Сейчас ООО «Беркут» приступает к реализации второй очереди инвестиционного проекта. Планируется строительство цехов по производству металлических и пластиковых изделий для производства и сборки снегоболотоходов, а также складские помещения площадью 600 м.кв. В планах у компании открытие салона по продаже авто- и мототехники, которая производится тут же. По итогу реализации инвестиционного проекта — к 2026 году производство вездеходов вырастет до 480 штук в год. Объем инвестиций проекта более 228 млн рублей.

Тюменский цех по механической обработке изделий из металла и пластика ИП Чебыкина Н. А. работает со 100-процентной загрузкой.

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Две тонны металла в месяц обрабатывают в цехе механической обработки изделий из металла и пластика в Тюмени. С мая 2022 года у предприятия — 100-процентная загруженность. Цех работает с крупными производственными предприятиями Тюмени. Изготавливает для них детали и комплектующие из металла и пластика. Заказчики предоставляют чертежи и документацию, а дальше токари и фрезеровщики делают свою работу.

Фитинги и вечные трубы выпускает тюменский завод «Сибгазаппарат» для предприятий ТЭК.

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Завод «Сибгазаппарат» выпускает фитинги, трубы армированные с диэлектриком, срок службы которых до 100 летдля предприятий ТЭК. Эти и другие новые виды продукции предприятие производит в рамках импортозамещения европейской и китайской продукции. Для изготовления используется сырье тобольского СИБУРа. В этом году на промышленной площадке налажено производство эксклюзивных продуктов для нефтегазодобывающих, ресурсоснабжающих компаний и строительной отрасли, это гнутые отводы разного диаметра, которые имеют минимальное сопротивление потоку. Раньше предприятия нефтегазового комплекса пользовались европейской продукцией. В России такие пока никто их не производит.

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Фитинги с электросварной спиралью два года назад в нашу страну поставляли только европейские или китайские производители. На данный момент их выпускают и отгружают на всю Российскую Федерацию из Тюмени.

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Ещё один востребованный продукт, который появился с февраля — трубы для связи и интернета. Раньше их поставляли из Чехии. «Телепайп» отвечает тем же требованиям, что и европейские аналоги. Уже отгружено более 200 км трубы. С марта спрос на тюменскую продукцию увеличился на 40%.

На тюменском заводе «Нефтесервис-Сибирь» создали сверхпрочный бетон нового поколения.

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Материал изготовлен на основе цемента, а применение специальных добавок позволяют увеличить прочность материала. Кроме того, он имеет свойства самовосстанавливаться. Сверхпрочный бетон применяется для укрепления нефтяных и газовых скважин.

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Тюменская компания импортозамещает системы электрообогрева для инфраструктуры ТЭК.

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Авторские разработки систем электрообогрева трубопроводов и инженерного оборудования с использованием вихревых токов выпускает научно-технический центр «Энергосбережение» в Тюмени. Продукцией пользуются около 100 нефтегазодобывающих и ресурсоснабжающих предприятий Тюменской области и стран СНГ.

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Новую промышленную площадку компания запустила в эксплуатацию в 2018 году. Она оснащена самым современным оборудованием. Есть и собственное конструкторское бюро. Все это помогает выпускать продукцию критической номенклатуры замещая продукцию, как минимум, четырёх иностранных производителей. Спрос со стороны предприятий ТЭК на нагревательные кабели, станции управления и сопутствующие материалы вырос в два раза.

Инвестора для производства резины из этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM) ищут в Тюменской области для создания торцевых уплотнителей для насосов, которые изготавливаются из этого материала. На проект необходимо 120 млн рублей.

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Среднегодовая потребность в торцевых уплотнениях насосов, в том числе ремкомплекты для нефтегазовых компаний составит 128 штук, ЖКХ — 118 штук, застройщиков — 4 тыс. штук, отмечают эксперты.

Предпринимателю будет обеспечено полное сопровождение проекта Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» вплоть до его запуска. При реализации инициативы инвестор может получить такие меры государственной поддержки, как инвестиционные займы, субсидии на возмещение затрат по договору лизинга оборудования, налоговые льготы и аренду земельного участка за один рубль для масштабных инвестиционных проектов. Для будущего проекта на выбор предлагают использовать земли в Тобольске, площадью 500 га, рядом с нефтехимической компанией «СИБУР», либо один из участков индустриальных парков «Богандинский» или «ДСК-500».

Резина EPDM производится из синтетического этиленпропиленового каучука. Ее применяют в нефтегазовой и строительной сфере, автомобильной и пищевой промышленностях. Основные страны производители: Турция, Китай, Бельгия и США.

Тюменский завод тяжелой техники наладил производство комплектующих для самосвалов и полуприцепов.

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Завод «Тюменгазстроймаш», который специализируется на выпуске спецтехники и полуприцепов, наладил производство дефицитных в санкции комплектующих. К примеру, пневматическую подвеску раньше завозили из Германии и Китая. Теперь ее делают в Тюмени из отечественного металла. А еще — контейнерные замки и оси для большегрузов.

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На заводе купили новое оборудование и начали делать сами некоторые комплектующие, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. На текущий момент пневмоподвеску начинают продвигать на рынке как отдельный вид продукции. С сентября начался выпуск оси собственного изготовления. Компонентную базу завод решил вывести на рынок под собственной маркой, сюда также войдут контейнерные замки, пальцы, стремянки. Востребованность в них большая.

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Предприятию в этом году 50 лет. За это время от ремонта грузового транспорта перешли к производству прицепов, полуприцепов и даже самосвалов. По некоторым позициям доля отечественного рынка, которую занимает тюменский завод, составляет 80%. Объем производства в последние два года рос. Если в 2020 производили в месяц 30 единиц продукции, то в 2021 — в районе 70. При этом не пришлось увеличивать штат — на предприятии трудятся 250 сотрудников. К концу года планируется выйти на объём 100 машин в месяц.

На тюменском заводе гофротруб производят специальные трубы для ливневки.

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Инновация заключается в оригинальной идее и простоте изготовления. Материалом для ливневых колодцев служат тоже трубы, только меньшего диаметра. Труба ПНД закручивается в спираль и спаивается по краям. Получается труба большего диаметра. Внешне она напоминает гофрированную. Ее делают с отверстиями, чтобы она пропускала воду, и обматывают снаружи дорнитом. Эта ткань применяется при строительстве дорог. Она не дает отверстиям заиливаться.

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Тюменский завод гофротруб работает с 2015 года. По сути это небольшое производство. Все станки на нем изготовлены силами предприятия. Такие трубы больше нигде в России не производят.

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Плиты и холодильные столы планирует выпускать завод пищевого оборудования в Ялуторовске.

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Плиты и холодильные столы планирует выпускать завод пищевого оборудования в Ялуторовске. На предприятии связывают это с увеличением спроса на такое оборудование в санкции. В год здесь производят более 10 тыс. единиц продукции для кафе и ресторанов — все, чем оснащен любой пищеблок: столы, стеллажи, мойки, ванны, настенные полки, тележки и многое другое. Для этого используют сырье и комплектующие российских поставщиков и из дружественных государств.

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Ялуторовский завод сотрудничает с сетевыми ресторанами. Так, своим оборудованием оснастили 279 отделений «Додо пиццы» по всей стране. География поставок широкая — от Махачкалы до Петропавловска-Камчатского. На карте отгрузок завода отмечены более 300 городов России, а также Казахстан, Киргизия, Белоруссия. До санкций оборудование отправляли в страны дальнего зарубежья — Испанию, Германию.Завод сотрудничает с крупными производителями продуктов, оснащает мясокомбинаты, молокозаводы, фабрики кондитерских изделий.

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В Ишиме планируют производить двери для Дальнего Востока и Казахстана.

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100-130 межкомнатных дверей в день выпускает ишимское предприятие «Индорс», участник проекта «Тюменский муниципальный акселератор». На площади почти в 10 тыс. кв. м планируется запустить несколько производственных участков — погонажных и царговых дверей, щитовых дверей с ПВХ покрытием, дверей с покрытием «эмаль». С начала реализации проекта в «Индорс» создано 41 рабочее место. До конца 2022 года руководство компании планирует увеличить эту цифру вдвое. Компания ориентирована на крупнооптовые продажи в Тюмень, Омск, Курган. В планах увеличить географию поставок в Уфу, Екатеринбург, Дальний Восток, Казахстан.

Оборудование для детских садов по всей России выпускает компания «Логикус» в Тюмени. На данный момент производится более 800 видов продукции — это и развивающие настенные комплексы, и эргономичная многофункциональная мебель. Для их изготовления используют российские материалы и комплектующие.

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Своей продукцией «Логикус» обеспечивает учреждения Тюменской области, Югры, Калининграда, Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Якутии и других регионов.

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Установки по обезвреживанию нефтяного шлама и его переработке производит компания «Спутник» в Тюменском районе. Оборудование представляет комплекс из нескольких узлов и модуля управления.

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После термической переработки отходы нефтедобычи — шлам и замазученный грунт — становятся сырьем для строительства дорог и промысловых площадок. Установку отличает ряд преимуществ: мобильность, устойчивость к условиям внешней среды, применение инновационных решений. К примеру, компанией запатентован программно-аппаратный комплекс по автоматизации технологического процесса утилизации отходов нефтегазовой отрасли. Основан он на возможностях нейросети.

В Тобольске начнут производить сетки из полипропилена.

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При поддержке инвестиционного агентства Тюменской области реализацию проекта осуществляет предприятие «Бифорс» совместно с китайской компанией. Производственная площадка в исторической столице Сибири выбрана не случайно. Наличие местного сырья из полипропилена, производимого заводом компании «СИБУР», производственной базы с достаточным количеством энергомощностей и существующими в регионе программами поддержки и развития предпринимательства, дает возможность успешно осуществить бизнес-идею.

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Общая стоимость инвестиционного проекта — более 350 млн рублей, 1200 тонн сетки из полипропилена инвестор планирует выпускать в год. 25 рабочих мест будет создано.

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Запуск производства намечен на декабрь 2022 года. На сегодняшний день практически завершен ремонт здания, заканчиваются отделочные работы в офисных помещениях. В ближайшее время в компании ожидают приезд специалистов для пусконаладки оборудования.

В статье использованы личные фотографии, фото из открытых источников

P. S. О других уникальных производствах в Сибири можно прочитать здесь:

1. Сделано в Тюмени (часть 1)

2. Сделано в Тюмени (часть 2)

3.Сделано в Тюмени (часть 3)

4. Сделано в Тюмени (часть 4)

5. Западно-Сибирский газохимический кластер

6. Новая экономика Прибайкалья

7. Место действия — Усть-Кут

8. Тюменское импортозамещение

9. Тюменское импортозамещение (часть 2)

10. Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)