На Бийском олеумном заводе запустили новые производства

© fkpboz.ru

Специалисты научно-экспериментального центра Бийского олеумного завода разработали и внедрили в производство новое взрывчатое вещество (малочувствительное вещество ТАТБ) и стифниновую кислоту.

Главный инженер предприятия Виктор Иванов рассказал, что старт производства ТАТБ, обладающего уникально высокими показателями безопасности при внешних воздействиях, стал результатом усилий всех заводских служб, задействованных в создании и подготовке участка к вводу в эксплуатацию в течение семи лет.

Технология получения стифниновой кислоты, применяемой в производстве промвзрывчатки, была усовершенствована под руководством заслуженного химика России, кандидата химических наук Виталия Заславца.

Благодаря новым теоретическим решениям и модернизации аппаратурного оформления теперь в процессе синтеза продукта задействовано меньше оборудования, исключены операции ручного труда. Заводу удалось достигнуть серьезной экономии времени и энергоресурсов, отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.