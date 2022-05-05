На Бийском олеумном заводе запустили новые производства
Специалисты научно-экспериментального центра Бийского олеумного завода разработали и внедрили в производство новое взрывчатое вещество (малочувствительное вещество ТАТБ) и стифниновую кислоту.
Главный инженер предприятия Виктор Иванов рассказал, что старт производства ТАТБ, обладающего уникально высокими показателями безопасности при внешних воздействиях, стал результатом усилий всех заводских служб, задействованных в создании и подготовке участка к вводу в эксплуатацию в течение семи лет.
Технология получения стифниновой кислоты, применяемой в производстве промвзрывчатки, была усовершенствована под руководством заслуженного химика России, кандидата химических наук Виталия Заславца.
Благодаря новым теоретическим решениям и модернизации аппаратурного оформления теперь в процессе синтеза продукта задействовано меньше оборудования, исключены операции ручного труда. Заводу удалось достигнуть серьезной экономии времени и энергоресурсов, отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
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