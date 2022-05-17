«НОВАТЭК» начал добычу на Ево-Яхинском блоке месторождений
ПAO «НОВАТЭК» сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений, включающем в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка). Годовой уровень добычи на Ево-Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м природного газа и 1,3 млн т газового конденсата в год.
«Поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения для поставок на внутренний рынок, а также уровней добычи газового конденсата для загрузки наших перерабатывающих мощностей остается одним из основных приоритетов Компании, — отметил Председатель Правления „НОВАТЭКа“ Леонид Михельсон. — Запуск месторождений Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы добычи газа и газового конденсата».
Справка
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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