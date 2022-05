«Ростех» начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р

© news.mail.ru

«Ростех» освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации.

«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать», — сообщил Чемезов.

Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.

Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат «Адмирал Головко».

