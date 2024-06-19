«Панцири» Ростеха успешно противостоят американским ракетам ATACMS в зоне СВО

В ходе спецоперации зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» нашего холдинга «Высокоточные комплексы» доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых противником средств воздушного нападения.

«ATACMS — цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — сказали в «Высокоточке».

"Высокоточные комплексы" демонстрируют свою продукцию на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

На экспозиции холдинга представлены мини-ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Они предназначены для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями.

Помимо этого, на стенде можно увидеть морской «Панцирь-МЕ», который наряду с сухопутной версией комплекса продемонстрировал высокую эффективность в реальных боевых условиях.

Кроме того, представлено и боевое отделение «Бережок», в состав вооружения которого входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой. На выставке представлен вариант использования «Бережка» в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе безэкипажными.

Также на стенде «Высокоточных комплексов» можно познакомиться с ПЗРК «Верба», бронетранспортером БТ-3Ф, системой контроля воздушного пространства и многими другими уникальными изделиями.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.