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Армия и Флот

«Панцири» Ростеха успешно противостоят американским ракетам ATACMS в зоне СВО

В ходе спецоперации зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» нашего холдинга «Высокоточные комплексы» доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых противником средств воздушного нападения.

«ATACMS — цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — сказали в «Высокоточке».

"Высокоточные комплексы" демонстрируют свою продукцию на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

На экспозиции холдинга представлены мини-ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Они предназначены для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями.

Помимо этого, на стенде можно увидеть морской «Панцирь-МЕ», который наряду с сухопутной версией комплекса продемонстрировал высокую эффективность в реальных боевых условиях.

Кроме того, представлено и боевое отделение «Бережок», в состав вооружения которого входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет» по две ракеты на каждой. На выставке представлен вариант использования «Бережка» в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе безэкипажными.

Также на стенде «Высокоточных комплексов» можно познакомиться с ПЗРК «Верба», бронетранспортером БТ-3Ф, системой контроля воздушного пространства и многими другими уникальными изделиями.

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  • rvk
  • 9
Высокоточные комплексы, ATACMS, Ростех, Флот-2024, СВО, Панцирь-МЕ
  • 2
    Нет аватара Argonaft
    19.06.2417:43:13

    Отдыхал в Сочи, и у нас там тоже неподалёку этот зверь стоял, антенкой крутил   

    #1284947
  • 2
    Clausson Clausson
    20.06.2401:13:19

    А сколько было критики в его адрес… до 2022 года. Война всё расставляет на свои места.

    #1284961
    • 2
      Нет аватара nick62
      20.06.2404:18:54

      Да рациональной критики что-то я особо не видел. Так, всякие тролли булькали.

      #1284965
    • -3
      Нет аватара treins.
      20.06.2412:15:57

      С тех пор ничгео не изменилось, Панцирь показал себя плохо даже против БПЛА.

      Ошибки пытались исправить на Панцире СМ, который так остался штучный.

      Атакамсы Панцирь в принципи сбивать не может и не рассчитан на это, по баллистике работать может только с-500

      Отредактировано: treins.~12:16 20.06.24
      #1284987
      • 1
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        20.06.2412:47:16

        Конечно для ЦИПСО Панцирь и все российское оружие это хлам.

        Точно так же для западных СМИ и «товарища» treins.

        У Панцира есть один конечно недостаток — он недешевый и везде его не установишь …

        #1284988
        • -1
          Нет аватара treins.
          20.06.2412:56:15

          Изучайте об опыте Сирии, с тех пор ничего не изменилось

          https://lenta.r...18/11/04/udoli/

          Отредактировано: treins.~12:58 20.06.24
          #1284991
          • 1
            Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            20.06.2413:11:59

            Так там никаких конкретов нет — ровно нуль нуль.

            А проблемы бывают разные — с каждым оружием в мире.

            О проблемах с Панцирем и их преодолении сообщал даже Шойгу.

            Москву защитили Панцири и укры уже не соваются туда.

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:12 20.06.24
            #1284995
            • 0
              Нет аватара treins.
              20.06.2413:21:54

              Если ничего не видите, но ничем не могу помочь больше.

              Проблем там полно, начиная что у него нет нормального радара, АФАР поставили только на версии СМ

              #1284998
          • Нет аватара Scooter
            21.06.2400:58:55

            treins.,

            Вообще, Вам нельзя такое показывать. Пусть кому нужно, думают, что ничего не изменилось. Но…

            [ссылки отключены]

            #1285024
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